Guardiolu v Lipsku ohúril 18-ročný mladík: Aký je to hráč? Odteraz bude hrať veľa

Guardiola predstihol Fergusona

Španielsky kouč tiež vyzdvihol prínos 18-ročného Rica Lewisa. Anglický mladík mal podiel na úvodnom góle Fodena a bol hnacou silou tímu.

"Aký je to hráč? Som tréner 14 či 15 rokov a mám to šťastie, že som v Barcelone viedol jedného z najlepších futbalistov sveta. No nájsť hráča ako on, ktorý sa takto pohybuje v strede poľa je výnimočné, zďaleka patrí medzi najlepších futbalistov, akých som kedy trénoval.

V tejto sezóne veľmi nehral, ale odteraz bude hrať veľa," citovala Guardiolu agentúra DPA.

Kouč sa vďaka víťazstvu dostal na druhé miesto historických tabuliek v počte víťazstiev – 103. víťazstvom predstihol Sira Alexa Fergusona a momentálne je pred ním len Carlo Ancelotti (109).