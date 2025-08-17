City je späť, spievali v eufórii fanúšikovia. Guardiolovi však vadí široký káder: Nie je to zdravé

BRATISLAVA. Niekoľko tisíc fanúšikov Manchestru City, ktorí v sobotu cestovali na štadión Molineux, spievalo „City je späť“ po tom, čo zverenci Pepa Guardiolu odštartovali sezónu jasným víťazstvom 4:0 nad Wolverhamptonom Wanderers v Premier League.
Guardiola, ktorého kedysi dominantný tím získal štyri ligové tituly po sebe, no minulú sezónu šokujúco skončil až tretí, však vyzýval na trpezlivosť a zdôraznil, že jedno víťazstvo ešte nič neznamená.
„Začiatok je dobrý výsledok, ale nie viac než minulú sezónu. Minulý rok sme začali proti Chelsea výhrou 2:0 a pozrite sa, čo sa stalo potom,“ povedal Guardiola pre Sky Sports.
„Aj minulú sezónu sme začali s hladom a energiou,“ dodal. „Toto je len prvý zápas. Stále je pred nami veľmi veľa bodov, o ktoré sa hrá.“
VIDEO: Zostrih zápasu Wolves - Manchester City
Obnovené City vstupuje do prvej sezóny po 10 rokoch bez stredopoliara Kevina De Bruyneho, zatiaľ čo Rodri je zranený, Jack Grealish minulý týždeň odišiel na hosťovanie do Evertonu a brankár Ederson, o ktorom sa hovorí, že by mohol odísť do Turecka, vynechal zápas pre chorobu podľa vyhlásenia klubu.
Guardiolu však potešili letné posily – Tijjani Reijnders a Rayan Cherki sa zapísali medzi strelcov a brankár James Trafford pôsobil spoľahlivo, čo môže byť prísľubom zaujímavej sezóny.
„Tijjani je výnimočný hráč, jeden z najlepších v Serie A. Má neuveriteľný rytmus,“ vyhlásil Guardiola.
„Noví hráči prišli a máme širší káder, takže uvidíme, čo sa stane. Budeme musieť využiť celý káder, pretože bude ťažké udržať energiu tímu.“
Guardiola však priznal, že jeho káder je príliš veľký.
„Príliš veľa ľudí,“ povedal. „Nehovorím len o Edersonovi, dnes chýbali aj Rodri, Phil, Kovačič, Savinho či Gvardiol. Na lavičke sme mali Akeho a Gündogana.
Mám rád široký káder, aby sme mohli súťažiť vo všetkých súťažiach, ale nechcem nechávať hráčov doma. To nie je zdravé. Nemôžete tak vytvoriť dobrú atmosféru a súťaživosť.
Klub o tom vie už od minulej sezóny, ale situácia je taká, aká je. V priebehu najbližších dvoch týždňov budú ľudia hovoriť s hráčmi a agentmi, aby sa našlo riešenie. Musíme zredukovať káder, inak bude ťažké udržať tímovú atmosféru.“