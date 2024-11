VIDEO: Hráča chytil za golier a strčil do neho. Reakcia bola oprávnená, reagoval tréner

Krollis, ktorý prišiel do Triestiny v auguste na hosťovanie z klubu Serie A Spezia, dostal červenú kartu za to, že v 34. minúte zápasu s Giana Erminio (1:0) udrel protihráča.

"Krollis je tu na hosťovaní, zastupuje iný klub, ktorý ho sem poslal, a robí to Triestine, klubu, ktorý nám ho zveril, aj samotnej hre," povedal Clotet.

"Čo mi prebehlo hlavou?

"Mám osemročného syna, ktorý to dnes videl. Pochádzam z kultúry, kde je takéto správanie jednoducho neprijateľné. Ak by niečo také urobil hráč na ulici, malo by to právne následky. Nie je to normálne a v žiadnom prípade to nesmieme akceptovať."