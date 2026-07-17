Dres Pelého z finále MS 1958 vydražili za takmer 5 miliónov. Drahší bol iba Maradonov

Dres brazílskej futbalovej legendy Pelého z finále majstrovstiev sveta 1958 vydražili v New Yorku za 4,9 milióna amerických dolárov. Podľa aukčnej spoločnosti Sotheby's ide o druhý najdrahšie predaný futbalový dres v histórii.
Vtedy len 17-ročný Pelé mal na sebe ikonický tmavomodrý dres s číslom 10. Pri víťazstve Brazílie nad domácim Švédskom 5:2 strelil dva góly a dodnes je najmladším strelcom finále MS.
Po finále daroval ručne šitý dres svojmu spoluhráčovi a spolubývajúcemu Didovi, v ktorého rodine zostal desaťročia. Neskôr bol vystavený v brazílskom múzeu a v roku 2004 ho získal súkromný zberateľ.
Rekord naďalej drží dres argentínskej hviezdy Diega Maradonu zo štvrťfinále svetového šampionátu v roku 1986, v ktorom dal proti Anglicku slávny gól „Božou rukou“. V roku 2022 ho predali za 9,3 milióna dolárov, pripomenula agentúra AP.