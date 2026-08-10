Spojili sa proti Infantinovi. UEFA a spol. žiadajú vyšetrovanie podozrivých plánov

Šéfovia Európskej futbalovej únie (UEFA), Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) a Konfederácie severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) vydali spoločné stanovisko, v ktorom kritizujú nedávne kroky prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina a vyhlásili, že „futbal nepatrí žiadnemu jednotlivcovi“.
FIFA mala v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom. Podiel ponúkala aj všetkým členom FIFA.
Okrem toho rozmýšľala o rozšírení počtu účastníkov MS na 64 tímov. Tieto kroky kritizovali viaceré organizácie, funkcionári a súťaže. UEFA dokonca pohrozila bojkotom MS a ďalší súťaží v prípade zrealizovania plánov FIFA.
Infantino pred pár dňami vyhlásil, že napokon nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na MS súkromným investorom. UEFA, AFC a CONCACAF v spoločnom stanovisku žiadajú nezávislé vyšetrovanie externou stranou. Okrem toho chcú mať k dispozícii všetky dokumenty súvisiace s týmto prípadom.
„Futbal je najväčšou spoločnou vášňou na svete. Nepatrí žiadnej individualite alebo inštitúcii, patrí hráčom, fanúšikom, klubom, členom a každej inštitúcii, ktorej úlohou je chrániť jeho budúcnosť. Rast v poslednom desaťročí bol skutočný, ale nepostaral sa o to jeden človek.
Nie je to o peniazoch, strate podpory alebo rozšírení súťaží. Ide tu o niečo oveľa zásadnejšie, integritu hry a tých, ktorí boli zvolení na to, aby ju viedli. Vedúca pozícia vo futbale nie je majetok.
Keď príde podvodom k porušeniu dohody, tak sa jednotlivec dostáva nad skupinu, od ktorej dostal moc. Zároveň to znamená, že sa zriekol svojich povinností,“ uvádza sa podľa agentúry AFP v spoločnom stanovisku UEFA, AFC a CONCACAF.
Pod listom sú podpisy prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina, šéfa CONCACAF Victora Montaglianiho a prezidenta AFC Salmana bin Ibrahim Al Khalifu.
Viaceré organizácie požadujú odstúpenie Infantina z funkcie prezidenta FIFA, od jeho plánov sa tiež dištancovali viaceré osoby.
„FIFA vo svojom liste uviedla, že v tomto procese išlo o zlyhanie komunikácie, v skutočnosti išlo o zlyhanie úsudku. Návrh prišiel bez zmysluplnej konzultácie, riadneho preskúmania a výsledkom bolo skôr obmedzenie kontroly. Samotný návrh predaja podielu je zásadným porušením dôvery smerom k inštitúciám, ktorým má FIFA slúžiť.
Stretnutie v Maroku len posilňuje obavy a predstavuje pokračovanie istého vzorca správania, ktorý nás dostal až do tejto situácie. Tam, kde by mala byť zodpovednosť, vládne ticho, a tam, kde by mala byť transparentnosť, vládne odstup. Takéto kvality si futbal nezaslúži.
Preto sme sa rozhodli spoločne zaujať tento postoj, ako zodpovednosť voči športu, ktorému slúžime. Silou futbalu bola vždy jeho jednota. Žiadame, aby zo straty vedenia bola teraz rešpektovaná táto jednota,“ dodáva oficiálny list určený prezidentovi FIFA.