Šéf La Ligy bol k Infantinovi nekompromisný: Jeho éra sa skončila, ničí podstatu futbalu

Prezident španielskej La Ligy Javier Tebas vyhlásil, že Gianni Infantino „ničí samotnú podstatu“ futbalu.
Podľa neho sa Infantinova éra na čele Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) skončila, hoci zatiaľ nie formálne.
Infantino čelí veľkej kritike po neúspešnom pláne získať súkromných investorov pre spoločnosť, ktorá by riadila súťaže FIFA a predávala podiely na majstrovstvách sveta súkromným investorom.
FIFA následne oznámila, že v zámere nebude pokračovať a Infantino sa ospravedlnil národným asociáciám za spôsob, akým sa projekt pripravoval. UEFA i Anglická futbalová asociácia (FA) ho vyzvali na odstúpenie.
Tlak na šéfa FIFA sa zvýšil aj po tom, ako UEFA tento týždeň potvrdila vyplatenie odstupného bývalej zamestnankyni, ktorá mala údajne udržiavať blízky vzťah s Infantinom v čase, keď pôsobil v organizácii ako generálny sekretár. Infantino tieto tvrdenia odmietol, pripomenula DPA.
„Pre mňa čas Gianniho Infantina už dávno uplynul. Nehovorím to pre uplynulé udalosti, tento spôsob riadenia pozorujem už dlhší čas, hoci ostatní ho akoby objavili až teraz,“ povedal Tebas pre denník Le Monde.
„Gianni Infantino nie je človek, ktorý prispieva k rozvoju futbalu. Naopak, jeho projekty ničia samotnú podstatu tohto športu, ktorou sú národné ligy. Futbal nie je iba o elite. Pre mňa sa Infantinova éra skončila.
Otázkou zostáva, kedy sa tak stane aj formálne a ako bude vyzerať nástupníctvo. Dúfam, že nepôjde iba o výmenu jedných ľudí za druhých, ale o skutočnú reformu,“ zdôraznil prezident La Ligy.
FIFA sa voči kritikom Infantina ohradila, podporu mu naopak vyjadrili futbalové zväzy Mexika či Argentíny.
„To, čo sa deje, ma neprekvapuje. Prekvapuje ma skôr reakcia mnohých ľudí, ktorí celé roky mlčali. Táto epizóda je iba špičkou ľadovca toho, čo sa deje vo FIFA a všeobecnejšie vo futbale, kde neexistujú skutočné pravidlá dobrého riadenia. Problém nie je iba v jednom človeku, ale v celom systéme,“ dodal Tebas.
„Starý systém môže pretrvávať aj po výmene ľudí. Dúfajme, že tentoraz dôjde k skutočnej zmene, príde nový líder a FIFA zavedie nový spôsob riadenia.“