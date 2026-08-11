Má len jedného podporovateľa - Trumpa. Infantino je fantastický, povedal

Silne kritizovaný prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino má podporu Bieleho domu.
Americký prezident Donald Trump v krátkom vyhlásení na svojej platforme Truth Social napísal, že FIFA by urobila hroznú chybu, ak by z akéhokoľvek dôvodu čo i len uvažovala o odvolaní Infantina.
Trump nešetril chválou na adresu muža, ktorý mu v roku 2025 udelil Cenu FIFA za mier. „Je fantastický a práve zorganizoval najúspešnejšie majstrovstvá sveta všetkých čias,“ napísal Trump.
Dodal, že ak by Infantino už nebol vo funkcii, „už nikdy by sa nekonali také úspešné ani ziskové majstrovstvá sveta“.
V uplynulom období sa objavili správy, podľa ktorých Infantino po neúspechu svojho investičného plánu hľadal podporu v Bielom dome.
FIFA však informácie o telefonátoch Trumpovi či ďalším členom americkej vlády označila za „úplne vymyslené“. Aj samotný Trump uviedol, že s Infantinom o tejto téme nehovoril.
Šéf FIFA čelí kritike pre svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii i kontroverzné plány do budúcnosti a objavili sa aj výzvy na jeho odstúpenie.
Infantino chcel predať práva na MS súkromným investorom a získať tak miliardy. Kľúčovú úlohu mal prostredníctvom svojej investičnej spoločnosti zohrať technologický investor Joshua Kushner, ktorého brat Jared je Trumpovým zaťom.
Vzhľadom na obrovskú vlnu nevôle musel Infantino svoj plán napokon stiahnuť. Otvorený mocenský boj vo svetovom futbale zasiahol všetky kontinentálne konfederácie.
V pondelok sa európska UEFA, ázijská AFC a Konfederácia Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) spoločne obrátili na verejnosť v otvorenom liste.
Zopakovali v ňom svoju kritiku Infantina, obvinili ho zo zavádzania a naďalej požadujú zmenu vo vedení FIFA. Informácie priniesla agentúra DPA.