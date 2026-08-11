UEFA chce pribrzdiť systém VAR. Rozhodcovia by opäť mali mať väčšie právomoci

Európska futbalová únia UEFA nie je spokojná s tým, kam sa posunulo vyžívanie videorozhodcov.
Šéf rozhodcov UEFA Roberto Rosetti na stretnutí s vybranými novinármi uviedol, že by sa systém VAR mal vrátiť ku koreňom a dať späť viac právomocí arbitrom na ihrisku.
Aj kvôli tomu UEFA na svojom webe spustila platformu Clear Line, ktorá poskytuje jasné pokyny pre konzistentné uplatňovanie pravidiel a využívanie VAR v európskych ligách a pohárových súťažiach. Clear Line obsahuje zhruba 150 videí s rôznymi situáciami zo zápasov a ich vysvetleniami.
"Snahou je zabezpečiť väčšiu jednotnosť v aplikácii pravidiel. Chceme sa vrátiť ku koreňom VAR. Už dlhší čas nie sme spokojní s tým, ako sa používa. Chceme urobiť krok späť a vrátiť rozhodcov do stredu diania," povedal Rosetti.
V budúcnosti by mali videorozhodcovia zasahovať len v zjavných situáciách, povedal bývalý špičkový taliansky arbiter.
"V poslednom čase bol trend smerom k viacerým intervenciám, ale to nechceme. Nechceme mikroskopické skúmanie, nejde o to dať rozhodcom druhú šancu. Ide o zjavné zlé rozhodnutia, o nič iné. Nakoniec, je to futbal, nie PlayStation," uviedol Rosetti.
Vadí mu tiež dĺžka skúmania pri videu. Ak trvá viac ako 90 sekúnd, hrozí, že stratí dôveryhodnosť. Dôležitejšia tiež bude dynamika situácií pri rozhodovaní o prípadnom udelení červenej karty. Síce sa stále budú ukazovať zastavené detaily zákrokov, ale opakované zábery potom budú v reálnom čase.