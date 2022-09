Agent prirovnal hráča Realu Madrid k opici. Neymar: Žongluj, tancuj, buď sám sebou!

Miernejšie reagoval Neymar, ktorý uverejnil fotografiu Juniora na sociálnej sieti Instagram. "Žongluj, tancuj, buď sám sebou! Raduj sa vlastným spôsobom. Choď do toho, chlapče, pri ďalšom góle tancujeme," napísal hráč Paríža Saint-Germain v príspevku.

Junior reagoval uverejnením obrázka, na ktorom tancuje v drese Brazílie spolu s Guimaraesom a Neymarom.

K podpore 22-ročného útočníka sa pridal aj Pelé. "Futbal je radosť. Je to tanec. A viac než to, je to skutočná párty. Aj keď rasizmus nanešťastie stále existuje, nedovolíme, aby nám to zabránilo usmievať sa," uviedol trojnásobný majster sveta na Instagrame.