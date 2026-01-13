Nováčik atakuje najvyššie priečky. Bola by škoda nepobiť sa o prvé miesto, hovorí skúsený hráč

Kendice sú obec v Prešovskom kraji, v regióne Šariš, s viac ako 2 000 obyvateľmi. Futbal sa tu hrá od roku 1954.
FK Slovan Kendice je nováčikom najvyššej regionálnej súťaže riadenej VsFZ – Majstrovstvá regiónu, IV. liga Východ. Na nováčika si vedie veľmi dobre a po polovici sezóny sa nachádza na výbornom treťom mieste s bilanciou 13 zápasov: 8 víťazstiev, 3 remízy a 2 prehry.
Hráči Slovana nastrieľali súperom 36 gólov a inkasovali 20, čo im vynieslo 27 bodov. FK Slovan stráca na vedúci Bardejov 5 bodov a na druhú Čaňu iba jeden bod.
V tejto sezóne prehrali v Sobranciach 0:1 a v Gerlachove 0:3, vonku remizovali s Kechnecom 4:4 a v Rožňave 1:1, doma s Čaňou 5:5. Ako jediný tím dokázali poraziť Partizán Bardejov, a to doma 3:2.
Ak sa však pozrieme na súpisku Slovana, ich umiestnenie už až takým prekvapením nie je.
Nachádza sa na nej totiž množstvo skúsených futbalistov s pôsobením v profesionálnych súťažiach doma aj v zahraničí. Jedným z nich je PAVOL CICMAN. Štyridsaťročného stredopoliara sme oslovili s niekoľkými otázkami.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
S futbalom som začínal ako žiačik v Pečovskej Novej Vsi, následne som pokračoval v Sabinove a potom v Tatrane Prešov, kde som vyrastal a pôsobil ako hráč až do 26 rokov.
Väčšinou som však hosťoval v druhých ligách – v Starej Ľubovni, Humennom či Dolnom Kubíne. Pravidelne som hrával, čo mi pomohlo posunúť sa ďalej.
Mal som šťastie okúsiť ligu aj v Poľsku, kde som pôsobil v Piast Gliwice, a taktiež v Bohemians Praha. Chvíľu som bol aj v Senici a neskôr som pokračoval už len amatérsky.
Ako ste sa dostali do Kendíc?
Oslovil ma vtedajší tréner Merkovský a chcel som hrať niekde blízko Prešova, takže rozhodnutie bolo rýchle. V Kendiciach som už šesť rokov a myslím si, že sa nám darí veľmi dobre reprezentovať klub aj obec.
Ako hodnotíte jesennú časť štvrtej ligy z pohľadu vášho klubu?
Jesenná časť nám ukázala, na čom ešte treba popracovať, aby sme boli úspešní aj v 4. lige. Súťaž je kvalitnejšia, a preto sme dostali viac gólov, než sme boli zvyknutí. Niektoré body nám ušli v záveroch zápasov, takže na tom budeme musieť ešte pracovať.
Aké sú vaše ciele v tomto ligovom ročníku?
Naše ambície sú tie najvyššie – bola by škoda nepobiť sa o prvé miesto. Bodovo sme blízko, ale uvedomujeme si, že jar bude ťažšia. Čo sa týka posíl, myslím si, že nejaké prídu, je to potrebné na vytvorenie zdravej konkurencie.
Samozrejme, rešpektujeme kvalitu každého mužstva, s ktorým sme hrali, a uvedomujeme si aj silné stránky nášho tímu. Taktiež sme si vedomí hernej kvality, skúseností a charakteru nášho mužstva. K tomu máme veľmi skúseného trénera a podmienky na vysokej úrovni. Na jar sa chceme pobiť o víťazstvo v každom zápase.
Čo vám dáva amatérsky futbal?
Futbal ma stále napĺňa, baví a pomáha mi ‚vyvetrať hlavu‘, keď veci nejdú podľa predstáv. S touto vášňou chcem pokračovať ďalej, samozrejme za predpokladu, že budem zdravý. Na jeseň nás neobišli vážne zranenia. Jediné prianie, ktoré mám, je, aby sme boli zdraví – ostatné máme vo svojich rukách.
Čomu sa venujete, keď nehráte futbal?
Mimo futbalu pracujem vo finančnom sektore.