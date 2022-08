Si zbabelec, zradca a pokrytec. Pogba čelí kritike od svojho brata

Inú verziu prípadu na sociálnych sieťach prezentuje Mathias Pogba. Tvrdí, že s bratom mal doteraz dobrý vzťah, no najnovšie ho opisuje ako „nečestného klamára“.

Pogba vypovedal, že bol vždy nablízku svojim priateľom z detstva a nikdy im neváhal finančne pomôcť, keď to potrebovali.

Neprezradil veľa detailov, no avizoval, že to urobí. Naznačil, že Paul ho zapojil do určitých vecí proti jeho vôli, pri ktorých skoro prišiel o život a „nechal ho v štichu“.

„Ľudia uvidia, že neexistuje väčší zbabelec, zradca a pokrytec ako ty,“ napísal Mathias Pogba na adresu brata Paula.



V kauze sa objavilo i meno Kyliana Mbappého. Podľa Mathiasa Pogbu jeho brat Paul chcel, aby jeho kamarát šaman zaklial Mbappého.

Údajne disponuje zvukovými nahrávkami, ktoré to dokazujú. Zatiaľ nie je známe, o aké zaklínadlo išlo a či to mohol byť pokus o vydieranie hviezdneho hráča Paríža St. Germain. Dodal, že voči nemu nič nemá a jeho slová boli pre Mbappého dobro.

Mathias Pogba je starší brat Paula Pogbu. Taktiež pôsobil ako profesionálny futbalista, no ani zďaleka nemal takú úspešnú kariéru.

Hrával v talianskej Pescare, holandskej Sparte Rotterdam či slovinskej Sežane. Momentálne je bez angažmánu.