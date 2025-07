Legendárny Gascoigne skolabolal. Bojuje na jednotke intenzívnej starostlivosti

Podľa britského denníka The Sun ho v spálni našiel jeho priateľ Steve Foster, pričom bol v čiastočnom stave bezvedomia.

Podľa najnovších informácií je jeho stav stabilizovaný a nie je v bezprostrednom ohrození života, no v nemocnici zostane ešte niekoľko dní.



„Paul je v nemocnici, čo je momentálne to najlepšie miesto, kde môže byť,“ uviedol jeho priateľ Foster, ktorý zároveň odkázal fanúšikom: „Gazza by sa chcel poďakovať všetkým za podporu, ktorú doteraz dostal od mnohých starých priateľov, ktorí mu prajú skoré uzdravenie a chcú ho vidieť späť v čo najlepšej forme.“