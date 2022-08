Mladík zo Žiliny je oživením ligy, strieľa góly a sníva o ME do 21 rokov

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Patrik Myslovič sa stal v úvode sezóny 2022/2023 nečakane lídrom klubu MŠK Žilina vo veku 21 rokov, kapitánsku pásku dočasne prebral za absentujúceho Tomáša Nemčíka. Mladému stredopoliarovi táto úloha zrejme sedí, keďže v prvých troch zápasoch Fortuna ligy strelil dva góly. V 22 dueloch minulého ročníka pritom skóroval trikrát. Dúfa, že zlepšená forma mu pomôže splniť si sen o účasti na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov. "Je to veľká česť. V Žiline som už pár rokov a nesmierne si vážim, že môžem nosiť pásku na ruke v takomto veľkom klube. V zápasoch aj tréningoch sa snažím ísť príkladom a byť dôležitý článok tímu.

Priznám sa, vôbec som nečakal, že v novej sezóne začnem ako kapitán tímu. Som rád, že sa mi darí a zatiaľ to naozaj vyzerá tak, že mi páska pomáha," priznal rodák z Turčianskych Teplíc pre oficiálny web Fortuna ligy.

Debutoval v nej 23. februára 2019 v dueli proti FK Senica ako 17-ročný. Do Žiliny prišiel vo veku 14 rokov z Martina, kde s futbalom začal. Hrajú atraktívny futbal Myslovič prispel gólom aj k triumfu "šošonov" 4:1 nad Banskou Bystricou a ukončeniu série 14 zápasov bez triumfu v lige. "Víťazstvo nám všetkým dobre padlo, nakoľko sa nám dlhšiu dobu nedarilo vyhrať. S tromi bodmi sa dostavila dobrá a žiadaná emócia. Z gólu mám radosť, ale prvoradé sú pre mňa výkony a výsledky mužstva. Pokiaľ pomôžem k úspechu gólom, beriem to ako bonus, ktorý ma teší. Všetci sme už potrebovali radosť z výhry. Darilo sa nám v letnej príprave a mňa teší, že sa nám to podarilo preniesť aj do ligy. Hráme lepšie ako na jar a cítime, že aj ľudí baví náš futbal. Máme radosť, že sa to prejavilo už aj vo výsledku," povedal mladý Slovák.

Autor ôsmich gólov v 65 dueloch v najvyššej slovenskej súťaži vyzdvihol aj prínos nového hlavného trénera MŠK Žilina. "Myslím si, že pozitívny vklad do tímu priniesol nový tréner Jaroslav Hynek spolu s jeho kolegami. Chcú od nás vidieť aktívny a atraktívny futbal, ktorý sa snažíme ukázať na ihrisku. S novým trénerom prišiel nový impulz, nové tréningy a nový pohľad na futbal. Niekedy veľa nových vecí prebudí celé mužstvo." Sníva o Eure Myslovič verí, že Žilinčania budú bojovať o pozície, ktoré by im v budúcej sezóne zaručili účasť v pohárovej Európe. "Prvoradý je pre nás postup do skupiny o titul, no my ideme do každého zápasu s cieľom vyhrať. Všetci v kabíne vrátane trénerov máme len tie najvyššie ambície.

Príprava hráčov MŠK Žilina. (Autor: TASR)