Cieľom musí byť horná šestka, hovorí brankár nikéligistu. Od seba vždy očakávam viac, dodal

Futbalista PATRIK LUKÁČ (Bardejov, Prešov, Lipany, Senica, Podbrezová, Toruň, Zlaté Moravce, Bielsko-Biała, Michalovce) pochádza z futbalovej rodiny.
Otec Ľuboš chytal za vtedajší prvoligový BSC JAS Bardejov a pôsobil aj ako tréner brankárov v Skalici. Brat Dominik hrával druhú ligu v Haniske, Bardejove, Prešove a Trebišove.
Ako jediný z bratov však nenavliekal pred zápasmi brankárske rukavice, keďže nastupoval na poste stopéra. Najmladší Ľubo pokračoval v otcových šľapajach, pôsobil v Prešove a Skalici.
V súčasnosti je 31-ročný brankár hráčom MFK Zemplín Michalovce. V jesennej časti Niké ligy nastúpil vo všetkých ligových stretnutiach takže má v tomto ligovom ročníku zatiaľ na konte 18 zápasov. Celkovo v najvyššej súťaži nastúpil 98-krát.
Rovnako ako Patrikovi sa darí aj jeho klubu. Zemplínčania figurujú na výbornom piatom mieste tabuľky, tesne za silnou štvoricou. Na štvrtú Žilinu strácajú deväť bodov, na tretiu Trnavu desať, na druhý DAC trinásť a na vedúci Slovan štrnásť bodov.
Treba však dodať, že prvé štyri mužstvá predstavujú predsa len vyšší level. Náskok Michaloviec pred šiestou Podbrezovou je jeden bod, pred siedmym Ružomberkom päť bodov.
Do konca základnej časti Niké ligy zostávajú štyri kolá, a tak je tu reálna nádej na účasť v prvej šestke nadstavbovej časti.
Ako hodnotíte účinkovanie MFK v jesennej časti Niké ligy?
Po jesennej časti vládne v klube spokojnosť nielen s umiestnením, ale najmä s predvedenou hrou. Myslím si, že sme svojimi výkonmi príjemne prekvapili fanúšikov aj širokú verejnosť. Pred začiatkom súťaže len málokto tipoval, že budeme takto vysoko.
Ako hodnotíte svoje jesenné výkony?
Som spokojný s nami ako s mužstvom, s tým, ako sme sa prezentovali. Rovnako som spokojný aj s tým, že som odchytal všetky zápasy. Myslím si, že moje výkony boli stabilné, aj keď od seba vždy očakávam viac. Som na seba kritický, preto sa veľmi nechcem hodnotiť sám.
Ako bude vyzerať zimná príprava?
Príprava bude pestrá. Začali sme šiesteho januára a v priebehu mesiaca nás čaká až osem zápasov. Určite sa všetci tešíme na herné sústredenie v Turecku. Verím, že sa dobre pripravíme na úvod jari a hneď na prvý domáci zápas s Trnavou.
Aké sú ciele mužstva v jarnej časti súťažného ročníka?
Po takejto vydarenej jeseni nemôžeme mať iné ciele ako uhrať prvú šestku. Veľmi dôležité budú najmä prvé jarné zápasy, ktoré chceme zvládnuť, a potom sa merať sily s najlepšími v lige. To je môj osobný cieľ a predpokladám, že aj cieľ klubu.
Aké sú vaše osobné ciele?
Chcel by som pokračovať vo výkonoch z jesennej časti a čo najviac pomáhať mužstvu pri zisku bodov. Verím, že nás čaká pekná jar s kvalitnými zápasmi a ešte lepšími výsledkami.
Čo dnes robia ostatní členovia vašej futbalovej rodiny?
Oco s maminou pracujú a prevažnú časť roka žijú v Nemecku. Dominik aj Ľuboš žijú v Bratislave. Dominik študuje psychológiu a venuje sa tréningu detí. Ľuboš v hlavnom meste pracuje. Obaja sa však futbalu nedokážu vzdať, a tak spolu hrávajú nižšiu súťaž v Rakúsku.