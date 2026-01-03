Hráč Žiliny si splnil svoj sen. Veľa ľudí nám neverilo, no nový tréner nás nakopol, hovorí

Futbalista PATRIK IĽKO je od roku 2017 hráčom MŠK Žilina a v súčasnosti aj stabilným hráčom A-mužstva.
Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska odohral v národnom drese 18 zápasov od kategórie U17 až po U21.
Dvadsaťštyriročný hráč nastúpil v aktuálnom ročníku v drese MŠK v 20 ligových a pohárových zápasoch, na ihrisku strávil 1 896 minút a strelil štyri góly. Talentovanému útočníkovi štvrtého tímu ligovej tabuľky sme položili niekoľko otázok.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Moja kariéra sa začala u nás na dedine vo Fričkovciach. Otec tam trénoval a starší brat hrával, takže bolo takmer automatické, že ma futbal chytil – a drží ma dodnes.
Následne som takmer všetky žiacke kategórie strávil v Partizáne Bardejov, predovšetkým pod taktovkou trénera Steranku ale aj ďalších trénerov.
V doraste som sa v Bardejove dlho neohrial, keďže po polroku som prestúpil do Žiliny. Tam sme so spoluhráčmi zažili veľa úspechov – ligové tituly, mládežnícku Ligu majstrov a následne aj prechod do A-tímu MŠK Žilina a štarty v prvej lige. To bol môj sen a cieľ už pri prvom príchode do Žiliny.
Ako hodnotíte jesennú časť ligy z pohľadu MŠK Žilina?
Myslím si, že jesennú časť môžeme hodnotiť celkovo pozitívne. Po turbulentnom lete, keď nastalo veľa zmien v kádri aj v realizačnom tíme, nám veľa ľudí neverilo.
Príchod trénera Staňa nás však nakopol, spojil a až na výnimky – napríklad záverečné zápasy, ktoré sme herne aj výsledkovo nezvládli podľa predstáv – sme predvádzali futbal, ktorý sa musel fanúšikom páčiť. Padalo veľa gólov a mali sme dlhú sériu víťazstiev.
Ako hodnotíte svoje výkony v prvej časti súťaže?
Z môjho pohľadu to mohlo byť určite lepšie. Som si vedomý, že herne to nie vždy bolo podľa mojich predstáv.
Po výbornej sérii troch zápasov, v ktorých som skóroval, som sa zranil a potom už čísla, ktorými by som chcel pomáhať tímu, nepribúdali tak, ako by som si želal.
V roku 2025 ste úspešne ukončili vysokoškolské štúdium. Ako sa vám podarilo zladiť náročné školské povinnosti s profesionálnym futbalom?
Áno, minulý rok som ukončil inžinierske štúdium na Žilinskej univerzite v odbore ekonomika a manažment a úprimne – spadol mi kameň zo srdca, že som to zvládol.
Nebolo to jednoduché, keďže ostatní mali viac času na regeneráciu či prípravu, zatiaľ čo ja som musel všetko skĺbiť so školou, učením a neustálym cestovaním po Žiline. Určite to však neľutujem – spoznal som skvelých ľudí a dalo mi to do života veľa.
Ako vidíte pokračovanie ligovej súťaže po zimnej prestávke?
Myslím si, že v rozdelení na hornú a dolnú šestku sa už veľa meniť nebude. Vyzerá to tak, že o špicu budú bojovať štyri tímy.
Bude to veľmi zaujímavé a ja dúfam, že do jarnej časti vstúpime víťazne hneď od začiatku, vrátime sa na víťaznú vlnu a nebudeme chýbať na európskych priečkach ani v boji o titul. Samozrejme, ešte sa môže stať hocičo.
Aké sú vaše plány do futbalovej budúcnosti?
Najbližším cieľom je hrať čo najviac a zlepšiť si individuálne čísla, čím pomôžem tímu k víťazstvám.
Čo by ste chceli popriať spoluhráčom, protihráčom, rozhodcom, fanúšikom a svojim najbližším do nového roka?
Do nového roka 2026 prajem všetkým najmä to najdôležitejšie – zdravie. K tomu veľa úspechov, či už v pracovnom, alebo v súkromnom živote.