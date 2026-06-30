Vyhral Ligu majstrov ako tínedžer, neskôr čelil vážnym škandálom. Kluivert oslavuje jubileum

Holandský futbalový útočník Patrick Kluivert, ktorý sa narodil 1. júla 1976, pôsobil v kluboch Ajax Amsterdam, AC Miláno či Barcelona.
V drese holandskej reprezentácie odohral 79 zápasov a strelil 40 gólov. Až do októbra 2013, keď ho prekonal Robin van Persie, bol historicky najlepším strelcom „Oranjes“. Po ukončení hráčskej kariéry sa presadil aj ako tréner.
Ako sedemročný chlapec so surinamskými koreňmi nastúpil Kluivert do futbalovej akadémie Ajaxu a o jedenásť rokov neskôr už hral za prvý tím.
Hneď vo svojej premiérovej sezóne v roku 1994 strelil v 25 zápasoch 18 gólov a výrazne tak prispel k zisku majstrovského titulu Ajaxu. S klubom vyhral aj Ligu majstrov.
Po raketovom vzostupe v mladom veku ho však začali sprevádzať škandály. V roku 1996 bol odsúdený na 240 hodín verejnoprospešných prác za to, že pri jazde nedovolenou rýchlosťou svojím autom usmrtil iného vodiča.
Krátko nato čelil súdnemu stíhaniu pre obvinenie zo znásilnenia, no súdny spor vyhral a získal odškodné.
Menej vydarené pôsobenie zažil v AC Miláno, kde strávil iba jednu sezónu. V roku 1998 prestúpil do Barcelony, s ktorou získal titul v španielskej lige.
Do konca svojho pôsobenia v roku 2004 strelil v jej drese 90 gólov v 182 zápasoch. Následne hrával za Newcastle, Valenciu, PSV Eindhoven a hráčsku kariéru ukončil v roku 2008 vo francúzskom Lille.
V reprezentácii debutoval v roku 1994 v zápase proti Česku. Na majstrovstvách sveta vo Francúzsku v roku 1998 bol vylúčený už v prvom zápase proti Belgicku po tom, ako lakťom udrel belgického obrancu Lorenza Staelensa.
Na majstrovstvách Európy v roku 2000 strelil štyri góly v zápase proti Juhoslávii, ktorý Holandsko vyhralo 6:1.
Reprezentačný dres si naposledy obliekol v roku 2004 a v tom čase bol historicky najlepším strelcom holandskej reprezentácie.
Po ukončení aktívnej hráčskej kariéry pôsobil ako hlavný tréner tureckého Demirsporu, viedol aj reprezentáciu karibského ostrova Curacao.
Ako asistent trénera pracoval v Alkmaare, Nijmegene a pri národných tímoch Kamerunu a Holandska.
Naposledy bol trénerom reprezentácie Indonézie, kde skončil vlani v októbri po neúspechu v kvalifikácii na majstrovstvá sveta.
Kluivert má štyroch synov, ktorí sa takisto venujú futbalu.