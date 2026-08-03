Reprezentácia USA si udržala trénera až do MS 2030. Každý hráč dostane šancu, hovorí kouč

Argentínsky tréner Mauricio Pochettino zostane na lavičke futbalovej reprezentácie USA aj v ďalšom kvalifikačnom cykle.
S tamojšou federáciou sa dohodol na novej zmluve, ktorá platí až do majstrovstiev sveta 2030. Informoval o tom portál The Athletic.
Päťdesiatštyriročnému koučovi vypršal pôvodný kontrakt po domácich MS 2026. Okrem vedenia národného tímu bude so svojím realizačným tímom pomáhať aj pri rozvoji mládežníckych reprezentácií, vzdelávaní trénerov či spolupráci s profesionálnymi súťažami.
Najbližší reprezentačný zraz absolvujú Američania počas jesenného asociačného termínu, v ktorom by mali odohrať štyri prípravné zápasy.
„Je to nový začiatok. Chceme vytvoriť novú éru amerického futbalu a každý hráč dostane šancu, pokiaľ bude podávať dobré výkony,“ uviedol Pochettino.
Bývalý tréner Tottenhamu, Paríža Saint-Germain či Chelsea prevzal reprezentáciu USA na jeseň 2024.
V 31 stretnutiach dosiahol bilanciu 17 víťazstiev, dve remízy a 12 prehier. Na MS 2026 doviedol mužstvo do osemfinále, v ktorom Američania podľahli Belgicku 1:4.
Finančné podmienky novej zmluvy ani prípadné odstupné pri predčasnom odchode neboli zverejnené.
Pochettino podľa daňových dokumentov federácie zarábal niekoľko miliónov dolárov ročne a pri podpise predchádzajúceho kontraktu dostal bonus 2,5 milióna dolárov.