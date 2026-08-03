Waleská asociácia odmietla ďalej podporovať Infantina: Neuprednostňuje záujmy športu

Waleská futbalová asociácia (FAW) stiahla svoju podporu na znovuzvolenie Gianniho Infantina za prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pre jeho investičné pokusy predať podiely z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
Päťdesiatšesťročný Švajčiar minulý týždeň oznámil, že nebude pokračovať vo svojom pláne, ktorý odmietli Európska futbalová únia (UEFA), Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) i Ázijská futbalová konfederácia (AFC).
Jeho pozícia na čele riadiaceho orgánu svetového futbalu je naďalej pod drobnohľadom. V piatok ho kritizoval britský premiér Andy Burnham aj Anglická futbalová asociácia (FA).
Infantino sa má v marci 2027 uchádzať o znovuzvolenie, no FAW sa stala prvou asociáciou, ktorá stiahla podporu Švajčiara.
„Nedávne zlyhania v oblasti riadenia, procesov, vedenia, hodnôt, komunikácie, prístupu k zainteresovaným stranám či schopnosti robiť správne rozhodnutia nás priviedli k záveru, že pán Infantino už nemá dôveru FAW na to, aby naďalej stál na čele svetového futbalu.
Skutočnosť, že neuprednostňuje záujmy športu, je zlyhaním, ktoré nemôžeme akceptovať,“ citovala vyhlásenie FAW agentúra DPA.