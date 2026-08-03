Nemci stratili dôveru vo FIFA. Nenapraviteľná strata dôvery, vyhlásil výkonný riaditeľ zväzu

Vzťah medzi Nemeckým futbalovým zväzom (DFB) a Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) je po nedávnej kauze s predajom akcií súkromným investorom nenávratne poškodený.
Vyhlásil to výkonný riaditeľ zväzu pre šport Andreas Rettig. FIFA chcela založiť dcérsku spoločnosť FIFA Forward Enterprise (FFE), v ktorej by 20 percent akcií ponúkla súkromným investorom.
Jej prezident Gianni Infantino údajne napísal 211 členským federáciám a uviedol, že každá z nich dostane 40 miliónov dolárov s počiatočnou platbou 20 miliónov dolárov, ak do 19. septembra tento plán podporia.
Došlo k nenapraviteľnej strate dôvery
„Z môjho pohľadu došlo k nenapraviteľnej strate dôvery. Dôvodom je spôsob, akým sa malo toto rozhodnutie dosiahnuť.
Takpovediac za zatvorenými dverami a pomocou nečestných taktík, ktoré mali nalákať ľudí,“ povedal Rettig v rozhovore pre nemecký týždenník Stern.
Do plánu vytvorenia novej firmy boli zasvätení aj ľudia z prostredia amerického prezidenta Donalda Trumpa, medzi hlavných investorov mala patriť spoločnosť Joshuu Kushnera, ktorého brat Jared je Trumpov zať.
Infantino sa obklopil ľuďmi mimo sveta futbalu
„Ďalším dôvodom je samotná podstata návrhu. Ukazuje to, že pán Infantino sa obklopil ľuďmi mimo sveta futbalu, z finančného sektora alebo reálnej ekonomiky.
Ale princípy z finančného sektora či ekonomiky jednoducho nemôžete aplikovať priamo na futbal,“ dodal Rettig.
Proti návrhu FIFA sa postavili Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF), Ázijská futbalová konfederácia (AFC) aj Európska futbalová únia (UEFA), ktorej členské krajiny hrozili bojkotom majstrovstiev sveta.
Riadiaci orgán svetového futbalu tak nemal potrebnú podporu väčšiny zo svojich 211 členských asociácií a Infantino v sobotu plán stiahol.
Švajčiarskeho funkcionára kritizovali viaceré významné osobnosti, paradoxne aj bývalý prezident FIFA Sepp Blatter, ktorý viedol FIFA v rokoch 1998 až 2015 v ére sužovanej obvineniami z korupcie.
Rozhodnutia slúžili na upevnenie jeho pozície
„Keď sa stal prezidentom FIFA a nahradil Seppa Blattera, spočiatku sme cítili veľkú úľavu. Mysleli sme si, že veci sa môžu len zlepšiť. Bohužiaľ, stal sa opak. Myslím si, že došlo k určitému vývoju.
Podľa môjho názoru pán Infantino investoval veľa času, peňazí a energie do udržania svojej mocenskej štruktúry.
Je zrejmé, že mnohé rozhodnutia slúžili predovšetkým na upevnenie jeho vlastnej pozície,“ konštatoval Rettig.
Šesťdesiattriročný Nemec si myslí, že Infantino by ďalej nemal pôsobiť vo funkcii. „Môžem len poukázať na vyhlásenie Európskej futbalovej únie (UEFA).
Hovorí o strate dôvery. To naozaj hovorí za všetko. Keď členovia verejne vyhlásia, že už nedôverujú vedeniu, je to veľmi jasný signál,“ uzavrel Rettig podľa DPA.