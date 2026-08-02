Stratil všetku dôveru. Infantino nesmie pokračovať, vyhlásil šéf La Ligy

Šéf organizácie European Leagues Claudius Schäfer uviedol, že pozícia Gianniho Infantina na čele svetovej federácie FIFA vyzerá neudržateľne.
Reagoval tak na jeho skrachovaný plán na predaj podielu na svetových šampionátoch súkromným investorom.
Infantinov návrh predať časť komerčných práv na MS do súkromných rúk vyvolal väčšinový odpor vo futbalových organizáciách.
Napriek tomu, že v piatok FIFA od plánu oficiálne odstúpila, podľa Schäfera by celá kauza mala mať pre Infantina "jediný možný dôsledok".
"Keď som videl, ako sa to celé vyvinulo a že do toho neboli zapojené kľúčové orgány FIFA, tak to pre akúkoľvek spoločnosť či asociáciu predstavuje jediné možné riešenie," povedal švajčiarskemu listu SonntagsZeitung šéf organizácie, ktorá združuje 53 európskych mužských a ženských profesionálnych líg.
Infantino zhruba po troch dňoch od vyhlásenia v piatok oznámil, že od plánu kvôli všeobecnému odporu odstupuje. Kontinentálne organizácie UEFA a CONCACAF v sobotu uviedli, že už stratili v jeho vedení dôveru.
Podľa Schäfera, ktorý je zároveň šéfom švajčiarskej ligy, bolo hlavným cieľom návrhu FIFA zvýšiť zisk tretích strán vďaka väčšiemu počtu súťaží a ich účastníkov. "Išlo len o finančné výhody. Na nič iné sa nebral ohľad," povedal.
Jeho organizácia European Leagues bola proti návrhu kvôli tomu, že by pridal zápasy do už tak nabitého kalendára a poškodil by národné ligy.
"Nikto o tých plánoch nevedel, ani rada FIFA, čo je riadiaci orgán FIFA. Veľmi ma prekvapilo, že prezident v tej veci konal úplne sám," uviedol Schäfer.
Šéf španielskej La Ligy Javier Tebas zároveň vyzval Infantina, aby odstúpil zo svojej funkcie.
„Infantino nesmie pokračovať. Stiahnutie kontroverzného plánu je dobrou správou, bolo by však vážnou chybou myslieť si, že sa tým vyrieši zlé riadenie FIFA zo strany terajšieho prezidenta.
Jednotlivé futbalové konfederácie, národné zväzy, ligové súťaže ani hráči sa nemôžu uspokojiť iba s tým, že absurdný plán sa neuskutoční," citovala agentúra DPA slová Tebasa, ktoré šéf La Ligy napísal na sociálnej sieti X.