Treble ostáva stále v hre. Paríž ovládol aj finále Francúzskeho pohára

Francúzsky pohár - finále

Víťazný prišiel v 16. minúte po rýchlom protiútoku, keď Doue poslal Barcolovi loptu do behu a ten prekonal brankára Yehvanna Dioufa strelou k žrdi.

Víťaz Francúzskeho pohára má isté miesto v hlavnej fáze Európskej ligy, no PSG vďaka obhajobe titulu v domácej súťaži zabojuje v ligovej fáze Ligy majstrov.

Do Európy sa tak dodatočne dostal siedmy Racing Štrasburg, konkrétne do play off o Konferenčnú ligu.