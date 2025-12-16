Francúzsky súd rozhodol v prospech Mbappého. PSG mu musí vyplatiť peniaze

Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain musí svojmu bývalému hráčovi Kylianovi Mbappému zaplatiť približne 61 miliónov eur.
Parížsky pracovný súd tak v utorok rozhodol v spore o nevyplatené mzdy a bonusy súvisiace s ukončením jeho zmluvy pred prestupom útočníka do Realu Madrid v roku 2024.
„S rozhodnutím sme spokojní. Je to to, čo sa dalo očakávať, keď mzdy neboli vyplatené,“ povedala novinárom Mbappého právnička Frédérique Cassereauová.
Súd dospel k záveru, že PSG nevyplatilo tri mesiace Mbappého platu, etický bonus a podpisový bonus, ktoré mu patrili na základe pracovnej zmluvy.
Tieto sumy boli uznané ako splatné v dvoch rozhodnutiach Francúzskej profesionálnej futbalovej ligy (LFP) zo septembra a októbra 2024 a sudcovia uviedli, že PSG nepredložilo žiadnu písomnú dohodu, ktorá by dokazovala, že sa Mbappé svojho nároku vzdal.
Mbappé požadoval od svojho niekdajšieho zamestnávateľa náhradu škody v celkovej výške 263 miliónov eur aj za porušenie kontraktu a údajné zlé zaobchádzanie zo strany úradujúceho šampióna Ligue 1.
PSG zasa požadoval od hráča 440 miliónov eur s odvolaním sa na náhradu škody po tom, čo odišiel z klubu zadarmo ako voľný hráč. Súd sa však priklonil na stranu hráča. Zatiaľ nebolo známe, či sa líder francúzskej ligy proti verdiktu odvolá.
PSG tvrdilo, že Mbappé konal nelojálne, keď takmer rok tajil svoj úmysel neobnoviť zmluvu, čím klubu znemožnil získať prestupovú čiastku podobnú 180 miliónom eur, ktoré zaplatil za jeho príchod z AS Monaco v roku 2017.
Zástupcovia Mbappého uviedli, že spor sa týka striktnej aplikácie francúzskeho pracovného práva a nevyplatenej odmeny, nie prestupovej politiky.
V júni minulého roka sa Mbappé stal oficiálne hráčom Realu Madrid, s ktorým podpísal kontrakt do 30. júna 2029.
Majster sveta z roku 2018 a vicemajster z MS 2022 v Katare sa pripojil k „bielemu baletu“ po siedmich rokoch v Paríži Saint-Germain.
Keďže vo francúzskom tíme sa mu skončila zmluva, do Realu zamieril ako voľný hráč a madridský klub nemusel platiť žiadne odstupné.
Dvadsaťšesťročný útočník strelil za Parížanov 256 gólov v 308 zápasoch. Informovali agentúry AP a AFP.