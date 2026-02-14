Katastrofálna generálka na Ligu majstrov. Sme nahnevaní, vraví tréner PSG

Francúzsky futbalista Ousmane Dembele po piatkovej prehre Paríža Saint-Germain 1:3 na pôde Stade Rennes povedal, že domáci si víťazstvo zaslúžili a hostia nehrali v dueli 22. kola tímovo.
Úradujúci francúzsky majster nenatiahol 7-zápasovú víťaznú sériu v Ligue 1 a podľa kormidelníka Parížanov Luisa Enriqueho zlyhali jeho zverenci najmä v efektivite.
Líder tabuľky prehrával po góloch Mousu Tamariho a Estebana Lepaula 0:2. V 71. minúte znížil Ousmane Dembele, ale o desať minút neskôr spečatil triumf domáceho tímu Breel Embolo.
Musia hrať ako tím
Parížania si pripísali tretiu prehru v prebiehajúcej ligovej sezóne. „V prvom rade musíme dať tím na prvé miesto, zahodili sme veľa šancí. Mohli sme vyrovnať, ale zároveň si myslím, že hráči Rennes si víťazstvo zaslúžili,“ citoval Dembeleho klubový web PSG.
Pre 28-ročného francúzskeho útočníka to bol siedmy gól z uplynulých desiatich stretnutí. Víťaz ankety Zlatá lopta 2025 kritizoval tímový výkon.
„Takéto zápasy musíme vyhrávať. Musíme hrať ako tím, nie ako jednotlivci. Musíme do toho dať viac túžby. Ak budeme hrať každý sám, nepôjde to a nezískame tituly, ktoré chceme,“ povedal Dembele podľa agentúry AFP.
PSG má na čele priebežnej tabuľky náskok dvoch bodov pred Racingom Lens, ktorý sa môže posunúť na prvú priečku, ak v sobotu zdolá Paríž FC.
Sme nahnevaní, vraví tréner
„Je to náročná analýza, pretože si myslím, že v prvom polčase sme dominovali a vytvorili si veľa šancí, no po polčase sme prehrávali 0:1.
Aj po prestávke sme si vypracovali množstvo príležitostí, mali sme takmer štyri očakávané góly, ale strelili sme len jeden, zatiaľ čo Rennes si vytvorilo menej než dva očakávané góly a dalo tri.
Keď je súper takýto efektívny, zaslúži si vyhrať. Musíme sa zlepšiť. Sme nahnevaní, pretože tento výsledok znamená pre tím o niečo menšiu sebadôveru.
A súper cíti, že môže vyhrať. V tom zmysle je to pre nás potom náročnejšie,“ povedal podľa klubového webu 55-ročný španielsky tréner PSG Luis Enrique. Parížania sa v utorok predstavia v Monaku v úvodnom stretnutí play off o vyraďovaciu fázu Ligy majstrov.
Dynamické a intenzívne dni
Hráči Rennes ukončili šnúru štyroch zápasov bez ligového víťazstva a posunuli sa v tabuľke priebežne na piate miesto.
Domácich viedol dočasný tréner Sebastien Tambouret, keďže klub sa v pondelok rozlúčil s kormidelníkom Habibom Beyem.
„Prežili sme štyri intenzívne a dynamické dni. Keď vidíte úsmevy v šatni, odmenu za vynaložené úsilie, nemôžete byť iní než šťastní. Príprava na takéto zápasy si vyžaduje veľa práce.
Nestačí byť len dobrý, veľa vecí do seba musí zapadnúť. Cieľom bolo neustupovať. Na tréningoch som cítil hráčov vo forme, ľudí, ktorým na tom záležalo.
Hráči spolu komunikovali. Podporovali sa, boli súdržní,“ citoval Tamboureta klubový web Stade Rennes.