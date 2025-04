Paríž chce zostať nezdolaný. Dodáva nám to potrebnú motiváciu, vraví tréner

PARÍŽ. Tréner futbalistov francúzskeho klubu Paríž St. Germain Luis Enrique verí, že možnosť stať sa nezdolaným majstrom prinesie jeho zverencom potrebnú motiváciu vo zvyšku sezóny.

Ak by PSG nenašiel do konca ročníka v lige premožiteľa, stal by sa prvým tímom bez prehry v histórii najvyššej francúzskej súťaže.

Najbližšie k sezóne bez prehry vo Francúzsku boli v ročníku 1994/95 hráči Nantes, keď ich počas 38-zápasovej majstrovskej sezóny zdolal jediný súper.