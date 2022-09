PSG zožal za cestovanie lietadlom kritiku. Pôjdeme pozemnou jachtou, vraví tréner

Tweet PSG "Z Paríža do Nantes s Qatar airways!" s priloženou fotografiou hviezd lídra francúzskej ligy, ako nastupujú do lietadla smerujúceho do 380 km vzdialenej destinácie, nenechal pokojným Alaina Krakovitcha.

"Čakal som podobnú otázku. Aby som bol naozaj úprimný, dnes ráno sme hovorili so spoločnosťou, ktorá organizuje naše výjazdy a snažíme sa zistiť, či najbližšie nemôžeme za súperom cestovať pozemnou jachtou."

Útočník PSG Kylian Mbappé, sediaci vedľa Galtiera, sa nezdržal smiechu, no takáto odpoveď vôbec nepobavila francúzsku ministerku športu Amélie Oudéaovú-Castéraouvú. Trénerovi odkázala:

"Pán Galtier, už sme si od vás zvykli na relevantnejšie a zodpovednejšie odpovede – môžeme sa o tom porozprávať?" Ku kritike PSG sa potom pridala aj parížska starostka Anne Hidalgová a vyzvala vedenie klubu, aby sa "zobudilo".

Funkcionári parížskeho klubu v odpovedi pre agentúru AP k tejto téme uviedli, že z Nantes v noci po ligovom zápase nešiel žiadny rýchlovlak TGV späť do hlavného mesta a to by znamenalo nutnosť zotrvania výpravy na západe Francúzska až do nasledujúceho dňa. Zároveň uviedli, že klub na kratšie vzdialenosti čoraz viac využíva cestu autobusom.