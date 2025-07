ONLINE: Paríž St. Germain - Bayern Mníchov dnes, MS klubov 2025 LIVE (štvrťfinále)

Smutná zpráva obletěla celý svět



Ve čtvrtek se fotbalový svět zahalil do velkého smutku. Při tragické autonehodě totiž se svým mladším bratrem zahynul portugalský Diogo Jota, hráč anglického Liverpoolu. Oba bratři cestovali právě do Liverpoolu na předsezónní testy. Jota nemohl kvůli operaci plic absolvovat cestu letadlem a zvolil tedy auto. Bohužel to se jemu a bratrovi stalo osudným. Dá se předpokládat, že stejně jako včera na MS klubů, bude minutou ticha uctěna památka oběma bratrům.