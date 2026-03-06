Monaco ovládlo francúzsky šláger. Paríž utrpel prvú domácu prehru

Hráči Monaca oslavujú gól
Hráči Monaca oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
TASR|6. mar 2026 o 23:06
Úradujúci majstri sú napriek prehre na čele tabuľky.

Ligue 1 - 25. kolo

Paríž St. Germain - AS Monaco 1:3 (0:1)

Góly: 71. Barcola - 27. Akliouche, 55. Golovin, 73. Balogun

Futbalisti Paríža Saint-Germain podľahli v 25. kole francúzskej Ligue 1 na domácej pôde AS Monaco 1:3.

Úradujúci majstri sú napriek prehre na čele tabuľky so štvorbodovým náskokom pred Racingom Lens, ktorý má zápas k dobru.

Monaco sa ujalo vedenia v 27. minúte, keď sa presadil Maghnes Akliouche.

V 55. minúte zvýšil na 2:0 pre „kniežatá" Aleksandr Golovin. Bradleymu Barcolovi sa síce podarilo znížiť, no posledné slovo mal v 73. minúte Folarin Balogun.

Paríž prvýkrát v ligovej sezóne prehrali doma.

