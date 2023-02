Začína vyraďovacia fáza Ligy majstrov. PSG proti Bayernu bez Mbappeho, Messi je otázny

PSG vstupuje do osemfinálovej fázy v nie príliš dobrom rozpoložení. Tím kvária zranenia, okrem Mbappeho a Messiho majú zdravotné problémy aj stredopoliari Marco Verratti a Renato Sanches.

PSG pre zranenie nemôže počítať s kanonierom Kylianom Mbappem, ktorý laboruje so zraneným stehenným svalom, otázny je aj štart Lionela Messiho (takisto svalové zranenie). V druhom utorkovom zápase sa na San Sire stretne AC Miláno s Tottenhamom Hotspur.

Vlani PSG vypadol v osemfinále s neskorším šampiónom Realom Madrid, tentoraz by sa chcel dostať ďalej. V utorok však bude čeliť gólovej mašine, Bayern nastrieľal v uplynulých troch zápasoch dokopy 11 gólov.

PSG by rád odplatil Bayernu finálovú prehru v LM z roku 2020 v Lisabone (0:1). Oba tímy sa stretli vo vzájomných dueloch aj v sezóne 2020/2021, vo štvrťfinálovom dvojzápase vtedy uspeli Parížania (3:2, 0:1).

"Proti Monaku nám chýbala intenzita. Taký je súčasný stav mužstva, nedá sa to zakryť. Je to zvláštne, no tak to je. Je bizarné, že niečo také hovorí tréner PSG, no taká je realita," vyhlásil Galtier.

V sobotňajšom stretnutí Ligue 1 na ihrisku AS Monaco začali obrancovia Sergio Ramos a Achraf Hakimi iba na lavičke, vôbec nebol k dispozícii Fabian Ruiz.

Z oboch strán to nebol dobrý zápas. Ak budeme hrať rovnako aj v utorok, nebudem nám to stačiť," zdôraznil v rozhovore pre Sky Sport kormidelník Bayernu.

"Neukázali sme život, chýbala nám plynulosť. Málo sme sa hýbali. Vypracovali sme si obrovské šance, no chýbala nám presnejšia koncovka.

Ten dal prvý gól proti Bochumu, no v polčase striedal. "Naznačil, že má trochu problémy s lýtkovým svalom. Verím však, že to nebude nič vážne. Nevyzerá to zle. Striedal som ho viac z preventívnych dôvodov, nechceli sme riskovať," vysvetlil Nagelsmann.

Návrat AC Miláno do osemfinále LM

Úradujúci taliansky šampión AC Miláno túži odčiniť uplynulé nevýrazné výsledky v Serii A. "Rossoneri" prelomili sériu štyroch prehier vo všetkých súťažiach piatkovým ligovým víťazstvom nad FC Turín (1:0), na ktoré chcú nadviazať aj v osemfinálovom súboji LM proti Tottenhamu.

Naposledy sa tieto dva tímy stretli v európskych pohárových súťažiach rovnako v osemfinále LM v roku 2011, Spurs vtedy triumfovali 1:0 gólom Petra Croucha. "Rossoneri" odohrajú svoj prvý zápas vo vyraďovačke LM od roku 2014.

"Liga majstrov je to, po čom sme túžili a čo sme si zaslúžili," vyhlásil tréner AC Stefano Pioli. "V tejto fáze je už každý súper mimoriadne ťažký, dvojnásobne to platí o anglických kluboch. Bude to náročný duel.

Mám zmapovaný Tottenham veľmi dobre, poznám prácu trénera Antonia Conteho, minulý týždeň zaslúžene zdolali Manchester City. Naše víťazstvo nad FC Turín prišlo v pravý čas, zdvihlo nám sebavedomie, vyčistilo nám hlavy.

Budeme pripravení odohrať zápas na najvyššej možnej úrovni. Ďakujeme fanúšikom, že nás podporovali v ťažkom období, v utorok ich budeme chcieť svojím výkonom potešiť," dodal.