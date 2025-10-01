VIDEO: O všetkom rozhodla hlavička Slováka. Ostrava prerušila sériu prehier

Ladislav Almási.
Ladislav Almási. (Autor: X/Rudolf Ludvik)
1. okt 2025 o 20:14
Jeho krajan Viktor Budinský dostal priestor v bránke Ostravy.

Chance liga - dohrávka 5. kola

FK Pardubice - FC Baník Ostrava 0:1 (0:0)

Gól: 78. Almási

ČK: 37. Šimek (Pardubice) po druhej ŽK

/V. Budinský odchytal celý duel, J. Pira do 75. min., L. Almási nastúpil v 60. min. (všetci Ostrava)/

PARDUBICE. Slovenský futbalový útočník Ladislav Almási zariadil víťazstvo Baníka Ostrava v stredajšej dohrávke 5. kola českej ligy na ihrisku Pardubíc 1:0.

Domáci hrali od 37. minúty po druhej žltej karte Davida Šimeka v oslabení. Almási prišiel na ihrisko po hodine hry a v 78. minúte hlavičkou rozhodol o výhre hostí.

VIDEO: Ladislav Almási a jeho gól

Jeho krajan Viktor Budinský dostal priestor v bránke Ostravy a ďalší Slovák Jakub Pira hral do 75. minúty.

Tretie mužstvo uplynulej sezóny si pripísalo ligový triumf po piatich zápasoch bez plného bodového zisku, s 9 bodmi mu patrí 11. priečka.

Tabuľka Chance ligy

Česko

    dnes 20:14
