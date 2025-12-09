Chelsea v Lige majstrov šetrí Palmera. Nemôže hrať dva zápasy po sebe, vraví tréner

9. dec 2025 o 07:57
Stále sa zotavuje po zraneniach.

Anglický futbalista Cole Palmer necestoval s tímom Chelsea na utorkový zápas Ligy majstrov proti Atalante.

Tréner Londýnčanov Enzo Maresca uviedol, že dvadsaťtriročný ofenzívny hráč dostal voľno, aby sa zotavil po zraneniach.

Palmer bol najprv mimo hry pre problémy so slabinami a ďalší týždeň vynechal, keďže si doma zlomil prst na nohe. V sobotňajšom zápase Premier League s Bournemouthom (0:0) nastúpil prvýkrát od septembra v základnej zostave.

„Momentálne je v štádiu regenerácie. Nie je k dispozícii, nemôže hrať dva zápasy po sebe za tri dni. Takže sme to naplánovali a je to len spôsob, ako ho ochrániť,“ uviedol Maresca.

Taliansky kormidelník nemôže v Atalante počítať ani s útočníkom Liamom Delapom, ktorý si poranil rameno: „No našťastie nemá žiadnu zlomeninu, takže to sú dobré správy.“

