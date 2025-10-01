Bayern vyučoval na Cypre, no musí ostať pokorný. Zdanie klame, vraví Kompany

BRATISLAVA. FC Bayern Mníchov a jeho strelecký poklad Harry Kane sú v tejto sezóne nezastaviteľní.
Bayern vyhral v 2. kole hlavnej fázy Ligy majstrov 2025/2026 na ihrisku cyperského tímu FC Pafos 5:1 (4:1) a kapitán anglickej reprezentácie sa na tom podieľal dvoma gólmi.
Kane už po štvrťhodine hry otvoril skóre a v 34. min zvýšil na 4:0 pre favorita. Medzitým trafili do domácej bránky aj Portugalčan Raphael Guerreiro a Senegalčan Nicolas Jackson. Bol to pre neho vôbec prvý gól v drese nemeckého multišampióna.
"Som rád, že som dostal dôveru na plných 90 minút. Som šťastný, že som prispel k nášmu víťazstvu gólom," vravel Jackson po zápase, cituje ho web Európskej futbalovej únie (UEFA).
Na konci prvého polčasu síce Mislav Oršič znížil, ale bola to len kozmetická úprava neskoršieho jednoznačného výsledku. V 68. min ukončil demoláciu outsidera Francúz Michael Olise gólom na konečných 1:5 z pohľadu domácich.
"Výsledok vyzerá jednoducho, ale zdanie klame. Najmä v druhom polčase sme musel zabojovať, aby sme kontrolovali stav. Pafos bude najmä doma pre súperov nebezpečný," uviedol tréner FC Bayern Vincent Kompany na webe UEFA.
VIDEO: Zostrih zápasu Pafos - Bayern
V jeho tíme opäť exceloval Harry Kane. V tejto sezóne nastrieľal už 17 gólov v 9 zápasoch na klubovej úrovni, z toho jedenásť v posledných piatich. Jeden gól pridal aj v drese Anglicka do bránky Srbska v kvalifikácii MS 2026.
Celkovo sa skvelý zakončovateľ dostal na 102 gólov v 105 zápasoch odvtedy, čo v auguste 2023 prestúpil z Tottenhamu do Bayernu.
"Má neuveriteľnú formu, strieľa veľa gólov. Výrazne nám to pomáha, keď môžeme rátať s jeho dvoma-tromi gólmi v každom zápase," povedal stredopliar Bayernu Joshua Kimmich na adresu spoluhráča Kana.
Futbalisti bavorského veľkoklubu zatiaľ v tejto sezóne fungujú ako dobre namazané stroje. Vyhrali všetkých deväť súťažných zápasov, v ktorých nastrieľali 35 gólov.
V domácej Bundeslige to majú päť z piatich, v Lige majstrov dve z dvoch a vyhrali aj oba zápasy v domácich pohárových súťažiach DFB Pokal a Nemeckom superpohári.
"Už pred sezónou som vravel, že sa sústredíme na to, aby sme sa v každej súťaži dostali do finále. V tejto počiatočnej fáze sezóny sa však musíme koncentrovať maximálne na najbližší zápas," doplnil Vincent Kompany.