Najhorší prestup v dejinách? Na maródke si užíva milióny

Barcelona robila všetko možné, aby sa ho do konca prestupového obdobia zbavila, aby aspoň trošku znížila náklady. Posledný januárový deň spľasla aj posledná nádej.

V lete 2017 si vytrucoval prestup do Barcelony. Bez ospravedlnenia neprišiel na tréning. Šéfovia Dortmundu sa mu najskôr vyhrážali rôznymi sankciami, no nakoniec ho predali. Za 105 miliónov eur plus bonusy v hodnote 30 miliónov.