Greifov Lyon potiahli mladíci. Tréner nešetril chválou: Hráči si zaslúžili toto umiestnenie

Už s istotou miestenky v osemfinále Európskej ligy (EL) si futbalisti francúzskeho tímu Olympique Lyon napokon zaistili vo štvrtok večer aj prvé miesto po ligovej fáze.
Proti gréckemu PAOK-u Solún vytiahli do zostavy viacerých mladíkov, ktorí sa trénerovi Paulovi Fonsecovi odvďačili triumfom 4:2. Slovenský brankár Dominik Greif bol na lavičke náhradníkov, v domácej bráne dostal šancu Remy Descamps.
Kouč Lyonu sa musel vyrovnať pred stretnutím s náročnou situáciou, z rôznych dôvodov mu chýbala sedmička hráčov. Viacerí jeho zverenci sa chopili ponúknutej šance, až trojica futbalistov zaznamenala premiérové zásahy za A-tím.
Hráči si zaslúžili toto umiestnenie
„Som veľmi spokojný, vyhrali sme a sme na prvom mieste. Hráči si zaslúžili toto umiestnenie, odohrali sme v tejto fáze niekoľko veľmi dobrých zápasov.
Som nesmierne rád, že tento duel sme skončili s tým, že na trávniku bolo päť hráčov z našej akadémie. Z pohľadu trénera je to skutočne radosť vidieť, ako mladíci prispievajú k víťazstvu.
Niekedy prinášajú zranenia kľúčových hráčov takéto možnosti, ale svoju šancu si zaslúžili svojou robotou,“ vyjadril sa Fonseca pre oficiálnu klubovú webstránku.
Solún mal už tiež pred stretnutím garanciu, že bude medzi 24 najlepšími tímami aktuálneho ročníka EL.
Proti Lyonu síce viedol od 20. minúty po góle Jorgosa Jakumakisa, ale druhá žltá karta pre Jannisa Konstanteliasa zmenila tón celého duelu a v samotnej koncovke neudržal napokon ani remízový stav.
„Rozhodovanie v tomto zápase bolo príšerné, bolo tam viacero kontroverzných situácií. Z nášho pohľadu kamery sa nám zdalo, že tretí gól odštartoval ofsajdovou situáciou. Rozhodca príšerne viedol toto stretnutie, sme proste frustrovaní.
Aj pri oslabení sme dlho držali remízu, za čo si tím zaslúži pochvalu. Chlapci dali do toho všetko,“ prezradil na pozápasovej tlačovej konferencii kouč Solúnu Razvan Lucescu.
VIDEO: Radosť hráčov Lyonu
Olympique napokon rozhodol o siedmom víťazstve z ôsmich vystúpení v ligovej fáze EL v priebehu piatich minút, Adam Karabec poslal v 88. minúte tím do vedenia 3:2 a v 93. minúte dal gólovú bodku za stretnutím Alejandro Gomez Rodriguez.
Začína sa pre nás nová súťaž
„Splnili sme misiu, ale naša robota sa ešte neskončila. Začína sa pre nás nová súťaž, žiadne stretnutie neberieme na ľahkú váhu.
Vyhrali sme, sme lídrom tabuľky a nemuseli sme sa pozerať na výsledky ostatných. Máme ambície v tejto sezóne. K môjmu prvému gólu, veľmi dlho som na tento moment čakal.
Chcel by som sa poďakovať trénerovi za to, že vo mňa veril. Verím, že sa mi podarí dať čo najviac gólov,“ uviedol autor prvého gólu Lyonu v zápase Khalis Merah.