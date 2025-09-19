Greif si zachytal až v úplnom závere. Debut mu vyšiel dokonale

Ligue 1 - 5. kolo
Lyon - Angers 1:0 (0:0)
Gól: 65. Tessmann
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
LYON. Slovenský brankár Dominik Greif debutoval v základnej zostave Olympique Lyon.
V zápase francúzskej Ligue 1 si pripísal čisté konto po výhre s SCO Angers 1:0. Porazený tím vystrelil na bránu slovenského brankára len dvakrát, v nadstavenom čase druhého polčasu.
Greif sa dostal do brány francúzskeho tímu až na štvrtý pokus. Lyon sa posunul v tabuľke na 2. miesto, keď dorovnal skóre lídra z Parížu St. Germain.