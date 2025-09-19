Greif si zachytal až v úplnom závere. Debut mu vyšiel dokonale

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: X/Olympique Lyon)
Sportnet|19. sep 2025 o 22:40
Dominik Greif musel zasahovať až v závere zápasu.

Ligue 1 - 5. kolo

Lyon - Angers 1:0 (0:0)

Gól: 65. Tessmann

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

LYON. Slovenský brankár Dominik Greif debutoval v základnej zostave Olympique Lyon.

V zápase francúzskej Ligue 1 si pripísal čisté konto po výhre s SCO Angers 1:0. Porazený tím vystrelil na bránu slovenského brankára len dvakrát, v nadstavenom čase druhého polčasu.

Greif sa dostal do brány francúzskeho tímu až na štvrtý pokus. Lyon sa posunul v tabuľke na 2. miesto, keď dorovnal skóre lídra z Parížu St. Germain.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    dnes 22:40
