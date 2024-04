Ak ma povolajú, pôjdem bojovať. To je jasná odpoveď, vraví ukrajinský futbalista

BRATISLAVA. Ukrajinský futbalista v službách anglického klubu Arsenal Londýn Oleksandr Zinčenko povedal, že ak by ho ukrajinská armáda povolala, odišiel by z Premier League a išiel by bojovať na front.

Ako referuje web The Guardian, dvadsaťsedemročný hráč to povedal v relácii BBC Newsnight.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň podpísal zákon o znížení veku pre mobilizáciu armády z 27 na 25 rokov.