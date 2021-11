Manchester United prepustil trénera Solskjaera. Tím dočasne povedie bývalý hráč

Pre United to bola už piata prehra v posledných siedmich zápasoch v Premier League, v ktorej figurujú na priebežnom siedmom mieste až 12 bodov za vedúcou Chelsea.

"Prvý polčas bol najhorší, aký sme kedy hrali a je pre mňa ťažké vysvetliť, prečo to tak bolo," uviedol po zápase.

Denníky The Times, The Guardian a Manchester Evening News informovali, že výsledkom mimoriadnej schôdze po zápase s Watfordom je rozhodnutie prepustiť Solskjaera. Vedenie to potvrdilo v nedeľu napoludnie.