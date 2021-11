United opäť prehrali. Snahu o obrat červenou kartou zmaril Maguire

Chelsea na King Power Stadium od začiatku dominovala a do vedenia sa dostala už po štvrťhodine, keď sa hlavou presadil obranca Antonio Rüdiger.

Chelsea dostala loptu do siete ešte dvakrát, ale rozhodcovia góly neuznali pre ofsajd. Rovnako to bolo aj v prípade domáceho Ademolu Lookmana ešte za stavu 0:1 v prvom polčase.

Chelsea natiahla svoju sériu bez prehry vo všetkých súťažiach na deväť zápasov. V lige má na konte deväť výhier, dve remízy a prehrala len so City (0:1). Leicester je tri zápasy bez víťazstva a s 15 bodmi je priebežne dvanásty.

Ďalšia prehra United

Manchester United prehral piatykrát z uplynulých siedmich ligových zápasov (1-1-5) a klesol na 7. priečku tabuľky. Stolička pod trénerom Olem Gunnarom Solskjaerom sa tak kýva opäť o čosi viac. V prvom polčase bol herne oveľa lepší domáci Watford.

Do vedenia mohol ísť už v 11. minúte, no Ismaila Sarr ani na dvakrát nepremenil penaltu, ktorá sa opakovala po vbehnutí jedného z hráčov do šestnástky.