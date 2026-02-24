Valjent bude mať nového trénera. Španielsky klub reaguje na sériu prehier

Valjent.
Valjent. (Autor: REUTERS)
TASR|24. feb 2026 o 09:11
ShareTweet0

Tím z Baleárskych ostrovov figuruje po 25. kole v tabuľke na zostupovom 18. mieste.

Slovenský futbalový obranca Martin Valjent bude mať v španielskom klube RCD Mallorca nového trénera. Vedenie účastníka La Ligy totiž po troch prehrách za sebou odvolalo Jagobu Arrasateho.

Informovali o tom španielske médiá. Tím z Baleárskych ostrovov figuruje po 25. kole v tabuľke na zostupovom 18. mieste.

Arrasate sa ujal funkcie kouča Mallorcy pred 18 mesiacmi a v uplynulej sezóne s ňou skončil na 10. priečke. V tomto ročníku sa však tímu nedarí.

V nedeľu prehrala Mallorca 0:2 na pôde Celty Vigo po dvoch góloch Iaga Aspasa v závere zápasu. Najbližšie sa predstaví 28. februára na domácej pôde proti Realu Sociedad San Sebastian.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Antoine Griezmann.
    Antoine Griezmann.
    Hanckov hviezdny spoluhráč rokuje o odchode. V hre je prestup do zámorskej súťaže
    dnes 10:30|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Valjent bude mať nového trénera. Španielsky klub reaguje na sériu prehier