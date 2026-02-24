Valjent bude mať nového trénera. Španielsky klub reaguje na sériu prehier

Slovenský futbalový obranca Martin Valjent bude mať v španielskom klube RCD Mallorca nového trénera. Vedenie účastníka La Ligy totiž po troch prehrách za sebou odvolalo Jagobu Arrasateho.
Informovali o tom španielske médiá. Tím z Baleárskych ostrovov figuruje po 25. kole v tabuľke na zostupovom 18. mieste.
Arrasate sa ujal funkcie kouča Mallorcy pred 18 mesiacmi a v uplynulej sezóne s ňou skončil na 10. priečke. V tomto ročníku sa však tímu nedarí.
V nedeľu prehrala Mallorca 0:2 na pôde Celty Vigo po dvoch góloch Iaga Aspasa v závere zápasu. Najbližšie sa predstaví 28. februára na domácej pôde proti Realu Sociedad San Sebastian.