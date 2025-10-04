Smoliar Ödegaard sa znovu zranil. Arteta dúfa, že to až také zlé nebude

Nór musel striedať musel už v treťom zo siedmich zápasov.

LONDÝN. Futbalistom Arsenalu Londýn bude nejaký čas opäť chýbať kapitán Martin Ödegaard.

V sobotnom zápase Premier League proti West Hamu (2:0) si poranil ľavé koleno a z trávnika sa pobral predčasne v 30. minúte.

Pre nórskeho reprezentanta je to už tretie zranenie v prebiehajúcej sezóne. „Myslím, že tam bol náraz kolena na koleno a okamžite cítil diskomfort.

Práve som s ním hovoril, ale nezdal sa veľmi pozitívny. Má ortézu a budeme musieť počkať, čo povedia lekári,“ uviedol po stretnutí tréner tímu Mikel Arteta.

VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - West Ham

Ödegaarda musel pre zranenie striedať už v treťom zo siedmich duelov, 26-ročný stredopoliar mal predtým problémy s ramenom.

„Nemali sme ho od začiatku sezóny z jedného alebo druhého dôvodu, dvakrát si poranil rameno a potom prišlo toto. Nájdeme riešenia, ale náš kapitán je hráč, ktorý nám dáva úplne iný rozmer. Počkajme si a dúfajme, že to nebude až také zlé,“ dodal španielsky kouč podľa AP.

Arsenal sa v sobotu posunul na čelo najvyššej anglickej súťaže, doterajší líder Liverpool totiž prehral na pôde Chelsea 1:2. „Kanonieri“ majú na konte 16 bodov, obhajcovia titulu o bod menej.

