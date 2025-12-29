PSG ovládlo takmer každú kategóriu. Ocenenie získali aj Djokovič či Pogba

V prestížnej futbalovej ankete Globe Soccer Awards 2025, ktorá sa v nedeľu večer konala v luxusnom hoteli Atlantis The Royal v Dubaji, boli ocenené najväčšie hviezdy svetového futbalu za uplynulý rok.
Počas slávnostného večera bol korunovaný ako najlepší mužský hráč roka 2025 Ousmane Dembelé.
Francúzsky útočník tak po zisku Zlatej lopty a ocenení hráča roka 2025 podľa FIFA pridal do svojej zbierky ďalšiu individuálnu cenu.
Rovnako ako Dembelé potvrdila svoju extratriedu v ženskej kategórii Španielka Aitana Bonmatiová, ktorá si odniesla titul pre najlepšiu ženskú futbalistu.
Cristiano Ronaldo získal cenu pre najlepšieho hráča na Blízkom východe, čo odráža jeho výnimočný vplyv v regióne a pokračujúcu formu vo farbách Al-Nassr aj vo veku 40 rokov.
Titul pre najlepší klub si odniesol Paríž Saint-Germain, ktorý zažil jednu z najlepších sezón vo svojej histórii, ktorú korunoval triumfom v Lige majstrov.
Ocenenie dostal aj kouč PSG Luis Enrique, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho trénera.
Ceremónia priniesla aj novinku v podobe ocenenia za celoživotný úspech v športe, ktorú si prevzal Novak Djokovič.
Týmto gestom sa organizátori snažia premostiť futbal s ďalšími svetovými športmi a vyzdvihnúť športovcov, ktorí ovplyvnili globálnu športovú kultúru.
Globe Soccer Awards 2025 - výsledky
Najlepší mužský hráč roka:
Ousmane Dembélé (Paríž Saint-Germain)
Najlepšia hráčka roka:
Aitana Bonmatiová (FC Barcelona)
Najlepší hráč Blízkeho východu:
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
Najlepší klub:
Paríž Saint-Germain
Najlepší tréner:
Luis Enrique (Paríž Saint-Germain)
Najlepší stredopoliar:
Vitinha (Paríž Saint-Germain)
Objav roka (najlepší mladý hráč):
Désiré Doué (Paríž Saint-Germain)
Najlepší útočník:
Lamine Yamal (FC Barcelona)
Najlepší športový riaditeľ:
Luis Campos (Paríž Saint-Germain)
Najlepší klubový prezident:
Nasser Al-Khelaïfi (Paríž Saint-Germain)
Najlepší národný tím:
Portugalsko
Najlepší návrat (Comeback roka):
Paul Pogba
Maradonova cena:
Lamine Yamal (FC Barcelona)
Cena za celoživotné dielo:
Hidetoshi Nakata, Andrés Iniesta
Globe Sports Award:
Novak Djokovič