    PSG ovládlo takmer každú kategóriu. Ocenenie získali aj Djokovič či Pogba

    V strede Ousmane Dembelé s ocenením Globe Soccer Awards.
    V strede Ousmane Dembelé s ocenením Globe Soccer Awards. (Autor: X / Globe Soccer Awards)
    Sportnet|29. dec 2025 o 09:56
    ShareTweet0

    V ženskej kategórii triumfovala Aitana Bonmatiová.

    V prestížnej futbalovej ankete Globe Soccer Awards 2025, ktorá sa v nedeľu večer konala v luxusnom hoteli Atlantis The Royal v Dubaji, boli ocenené najväčšie hviezdy svetového futbalu za uplynulý rok.

    Počas slávnostného večera bol korunovaný ako najlepší mužský hráč roka 2025 Ousmane Dembelé.

    Francúzsky útočník tak po zisku Zlatej lopty a ocenení hráča roka 2025 podľa FIFA pridal do svojej zbierky ďalšiu individuálnu cenu. 

    Rovnako ako Dembelé potvrdila svoju extratriedu v ženskej kategórii Španielka Aitana Bonmatiová, ktorá si odniesla titul pre najlepšiu ženskú futbalistu.

    Cristiano Ronaldo získal cenu pre najlepšieho hráča na Blízkom východe, čo odráža jeho výnimočný vplyv v regióne a pokračujúcu formu vo farbách Al-Nassr aj vo veku 40 rokov. 

    Titul pre najlepší klub si odniesol Paríž Saint-Germain, ktorý zažil jednu z najlepších sezón vo svojej histórii, ktorú korunoval triumfom v Lige majstrov.

    Ocenenie dostal aj kouč PSG Luis Enrique, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho trénera.

    Ceremónia priniesla aj novinku v podobe ocenenia za celoživotný úspech v športe, ktorú si prevzal Novak Djokovič.

    Týmto gestom sa organizátori snažia premostiť futbal s ďalšími svetovými športmi a vyzdvihnúť športovcov, ktorí ovplyvnili globálnu športovú kultúru. 

    Globe Soccer Awards 2025 - výsledky

    Najlepší mužský hráč roka:

    Ousmane Dembélé (Paríž Saint-Germain)

    Najlepšia hráčka roka:

    Aitana Bonmatiová (FC Barcelona)

    Najlepší hráč Blízkeho východu:

    Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

    Najlepší klub:

    Paríž Saint-Germain

    Najlepší tréner:

    Luis Enrique (Paríž Saint-Germain)

    Najlepší stredopoliar:

    Vitinha (Paríž Saint-Germain)

    Objav roka (najlepší mladý hráč):

    Désiré Doué (Paríž Saint-Germain)

    Najlepší útočník:

    Lamine Yamal (FC Barcelona)

    Najlepší športový riaditeľ:

    Luis Campos (Paríž Saint-Germain)

    Najlepší klubový prezident:

    Nasser Al-Khelaïfi (Paríž Saint-Germain)

    Najlepší národný tím:

    Portugalsko

    Najlepší návrat (Comeback roka):

    Paul Pogba

    Maradonova cena:

    Lamine Yamal (FC Barcelona)

    Cena za celoživotné dielo:

    Hidetoshi Nakata, Andrés Iniesta

    Globe Sports Award:

    Novak Djokovič

    Futbal

    Futbal

    Filip Serečin.
    Filip Serečin.
    Žofčák strieľa góly v nižšej súťaži. Úspešná jesenná časť, hovorí jeho kolega z útoku
    Peter Cingel|dnes 10:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»PSG ovládlo takmer každú kategóriu. Ocenenie získali aj Djokovič či Pogba