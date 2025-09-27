Rýchly krok vedenia West Hamu. Po vyhodení Pottera podpísalo bývalého trénera Tottenhamu

BRATISLAVA. Portugalský tréner Nuno Espirito Santo sa stal novým trénerom West Hamu United.
Na poste nahradí Grahama Pottera, ktorého klub prepustil po neuspokojivých výsledkoch.
Portugalčan sa dohodol na osobných podmienkach s londýnskym klubom a očakáva sa, že ho oficiálne predstavia ako nového kouča „kladivárov“ ešte pred pondelkovým zápasom Premier League proti Evertonu. V klube by mal podpísať trojročnú zmluvu.
Santo viedol v minulosti už tri kluby Premier League - Wolverhampton Wonderers, Tottenham Hotspur a ešte donedávna aj Nottingham Forest.
„Som veľmi rád, že som tu a som veľmi hrdý na to, že budem pôsobiť vo West Hame United,“ citovala agentúra AFP.
Pottera odvolali dva dni pred ligovým duelom proti Evertonu. Mužstvo pod jeho vedením prežíva mimoriadne neúspešný vstup do Premier League, po piatich odohraných zápasoch má na konte len tri body a v tabuľke je na predposlednom mieste.
V predchádzajúcich 18 mesiacoch bol Potter tretím trénerom tímu.
Správu priniesol na sociálnej sieti X renomovaný futbalový novinár Fabrizio Romano.