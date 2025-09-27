Zmena je nevyhnutná, znie z klubu. Tréner West Hamu doplatil na mizerné výsledky

LONDÝN. West Ham United prepustil trénera Grahama Pottera, oznámil v sobotu klub Premier League. Tím sa nachádza na 19. mieste tabuľky so ziskom troch bodov z piatich zápasov.
„Výsledky a výkony v druhej polovici minulej sezóny a na začiatku sezóny 2025/26 nezodpovedajú očakávaniam a predstavenstvo verí, že zmena je nevyhnutná na to, aby sa čo najskôr zlepšilo postavenie tímu v Premier League,“ uviedol West Ham vo vyhlásení.
Londýnsky klub vstúpil do sezóny katastrofálne – utrpel domácu prehru 1:5 s Chelsea, prehral 0:3 doma s Tottenhamom a v úvodnom kole podľahol nováčikovi Sunderlandu 0:3, predtým než minulú sobotu prehral 1:2 doma s Crystal Palace.
West Ham inkasoval v piatich zápasoch 13 gólov, čo je najviac zo všetkých tímov Premier League.
Protesty fanúšikov
Pred prehrou s Palace tisíce fanúšikov West Hamu protestovali proti spôsobu, akým je klub vedený, pričom väčšina ich hnevu smerovala na predsedu Davida Sullivana a viceprezidentku Karren Bradyovú.
Bývalý tréner Brightonu Graham Potter bol prepustený z Chelsea v apríli 2023 a v januári bol menovaný za trénera West Hamu namiesto Julena Lopeteguiho.
Pod vedením Angličana však West Ham vyhral len päť z 20 zápasov Premier League a minulú sezónu skončil na 14. mieste.
Päťdesiatročný tréner je prvým koučom West Hamu, ktorému sa v prvých desiatich domácich dueloch Premier League nepodarilo získať dvojciferný počet bodov.
Exodus hráčov
Klub v letnom prestupovom období prišiel o viacerých skúsených hráčov – odišli Aaron Cresswell, Vladimír Coufal, Danny Ings, Michail Antonio a Kurt Zouma.
Útočník Mohammed Kudus prestúpil k londýnskemu rivalovi Tottenhamu za približne 55 miliónov libier.
West Ham investoval do kádra iba 70 miliónov libier, pričom medzi posilami boli krajný obranca El Hadji Malick Diouf, brankár Mads Hermansen a útočník Callum Wilson.
Potter je druhým trénerom Premier League, ktorý prišiel o prácu v tejto sezóne po tom, čo Nottingham Forest opustil Nuno Espírito Santo. Portugalčan patrí medzi mená, ktoré sa spomínajú ako možní Potterovi nástupcovia.
West Ham sa v pondelok predstaví na ihrisku Evertonu, kde ich čaká bývalý tréner David Moyes, ktorý klub opustil v roku 2024 napriek tomu, že ho priviedol k triumfu v Konferenčnej lige – prvej veľkej trofeji po 43 rokoch.