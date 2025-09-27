Zmena je nevyhnutná, znie z klubu. Tréner West Hamu doplatil na mizerné výsledky

Tréner Graham Potter na lavičke West Hamu.
Tréner Graham Potter na lavičke West Hamu. (Autor: TASR/AP)
REUTERS|27. sep 2025 o 12:11
ShareTweet0

West Ham inkasoval v piatich zápasoch 13 gólov, čo je najviac zo všetkých tímov Premier League.

LONDÝN. West Ham United prepustil trénera Grahama Pottera, oznámil v sobotu klub Premier League. Tím sa nachádza na 19. mieste tabuľky so ziskom troch bodov z piatich zápasov.

„Výsledky a výkony v druhej polovici minulej sezóny a na začiatku sezóny 2025/26 nezodpovedajú očakávaniam a predstavenstvo verí, že zmena je nevyhnutná na to, aby sa čo najskôr zlepšilo postavenie tímu v Premier League,“ uviedol West Ham vo vyhlásení.

Londýnsky klub vstúpil do sezóny katastrofálne – utrpel domácu prehru 1:5 s Chelsea, prehral 0:3 doma s Tottenhamom a v úvodnom kole podľahol nováčikovi Sunderlandu 0:3, predtým než minulú sobotu prehral 1:2 doma s Crystal Palace.

West Ham inkasoval v piatich zápasoch 13 gólov, čo je najviac zo všetkých tímov Premier League.

Protesty fanúšikov

Pred prehrou s Palace tisíce fanúšikov West Hamu protestovali proti spôsobu, akým je klub vedený, pričom väčšina ich hnevu smerovala na predsedu Davida Sullivana a viceprezidentku Karren Bradyovú.

Karren Bradyová počas duelu West Hamu s Crystal Palace.
Karren Bradyová počas duelu West Hamu s Crystal Palace. (Autor: TASR/AP)

Bývalý tréner Brightonu Graham Potter bol prepustený z Chelsea v apríli 2023 a v januári bol menovaný za trénera West Hamu namiesto Julena Lopeteguiho.

Pod vedením Angličana však West Ham vyhral len päť z 20 zápasov Premier League a minulú sezónu skončil na 14. mieste.

Päťdesiatročný tréner je prvým koučom West Hamu, ktorému sa v prvých desiatich domácich dueloch Premier League nepodarilo získať dvojciferný počet bodov.

Exodus hráčov

Klub v letnom prestupovom období prišiel o viacerých skúsených hráčov – odišli Aaron Cresswell, Vladimír Coufal, Danny Ings, Michail Antonio a Kurt Zouma.

Útočník Mohammed Kudus prestúpil k londýnskemu rivalovi Tottenhamu za približne 55 miliónov libier.

West Ham investoval do kádra iba 70 miliónov libier, pričom medzi posilami boli krajný obranca El Hadji Malick Diouf, brankár Mads Hermansen a útočník Callum Wilson.

Potter je druhým trénerom Premier League, ktorý prišiel o prácu v tejto sezóne po tom, čo Nottingham Forest opustil Nuno Espírito Santo. Portugalčan patrí medzi mená, ktoré sa spomínajú ako možní Potterovi nástupcovia.

West Ham sa v pondelok predstaví na ihrisku Evertonu, kde ich čaká bývalý tréner David Moyes, ktorý klub opustil v roku 2024 napriek tomu, že ho priviedol k triumfu v Konferenčnej lige – prvej veľkej trofeji po 43 rokoch.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tréner Graham Potter na lavičke West Hamu.
    Tréner Graham Potter na lavičke West Hamu.
    Zmena je nevyhnutná, znie z klubu. Tréner West Hamu doplatil na mizerné výsledky
    dnes 12:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Zmena je nevyhnutná, znie z klubu. Tréner West Hamu doplatil na mizerné výsledky