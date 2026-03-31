Ofenzívnejší futbal v Kanade? Medzinárodná federácia skúša nový výklad ofsajdu

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|31. mar 2026 o 13:38
Nový výklad pravidla o ofsajde sa začne od 4. apríla skúšať v najvyššej futbalovej lige v Kanade.

Podstatou zmeny je, že útočník musí byť celým telom za obrancom, aby sa ocitol v postavení mimo hry. Medzinárodná federácia FIFA to uviedla na webe.

V súčasnosti je futbalista v ofsajde, ak je nejaká časť jeho tela, ktorú možno streliť gól, bližšie k bránke ako predposledný súper. Vďaka moderným technológiám tak o postavení mimo hry na takzvanej kalibrovanej čiare často rozhodujú len centimetre.

Pravidlo, ktoré dlhodobo balancuje medzi spravodlivosťou a kontroverziou, by sa tak razom výrazne posunulo v prospech útočníkov a tým aj ofenzívnej hry. Aj prezident FIFA Gianni Infantino označil chystanú zmenu za revolučnú.

Podľa nového výkladu bude teraz hráč v ofsajde len vo chvíli, ak medzi ním a obrancom bude medzera. FIFA to označila ako "Daylight", teda ofsajd "denného svetla". Za novinku už dlhší čas bojuje napríklad šéf globálneho rozvoja FIFA a bývalý slávny tréner Arséne Wenger.

FIFA verí, že nové pravidlo, ktoré sa už skúšalo v mládežníckych súťažiach v Taliansku, prinesie ofenzívnejšiu a atraktívnejšiu hru s väčším počtom brankárov.

"Tým, že túto novú interpretáciu vyskúšame v profesionálnej súťaži, môžeme lepšie pochopiť jej dopady, okrem iného s ohľadom na väčšiu jasnosť a plynulejší priebeh hry, ako aj podporu útočnej hry," povedal Wenger.

