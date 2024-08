Inter myslí na obhajobu, Neapol je otázny. Serie A štartuje aj s päticou Slovákov

Inter má na konte spolu 20 majstrovských titulov, obhájiť ho môže ako prvý klub od roku 2020, keď sa to podarilo Juventusu. V prvom kole sa predstaví v sobotu na ihrisku FC Janov.

Druhý i tretí tím z minulej sezóny vstúpia do ligy s novými trénermi. Portugalský kouč Paulo Fonseca prišiel do AC Miláno po pôsobení v Lille. Juventus Turín povedie Thiago Motta, ktorý v predchádzajúcom ročníku priviedol Bolognu z piateho miesta ligovej tabuľky do Ligy majstrov prvýkrát od roku 1965.

Zmena pri kormidle nastala aj v SSC Neapol, s ním minulú sezónu dokončil súčasný šéf slovenskej lavičky Francesco Calzona. Neapolu ako obhajcovi "scudetta" sa vôbec nedarilo a skončil až desiaty, na špicu ho má pomôcť vrátiť Antonio Conte.

Ten má za sebou viac ako rok trvajúcu prestávku, odkedy v marci 2023 skončil na lavičke Tottenhamu. Stabilná situácia je na lavičke naposledy štvrtej Atalanty Bergamo, do deviatej sezóny na jej čele vstupuje Gian Piero Gasperini.

Najvýraznejšou akvizíciou milánskeho AC je španielsky útočník Alvaro Morata z Atletica Madrid, do klubu prišiel aj brazílsky obranca Emerson Royal z Tottenhamu.

Juventus zaplatil najviac (52 miliónov eur) za príchod brazílskeho stredopoliara Douglasa Luiza z Aston Villy, z Nice získal Khéphrena Thurama.

Turínčania hostia v prvom kole Como, finančne silno zabezpečený nováčik súťaže bol mimoriadne aktívny na prestupovom trhu (Pepe Reina, Raphael Varane, Alberto Moreno, Andrea Belotti) a trénersky ho vedie Cesc Fabregas.