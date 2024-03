Haaland je monštrum, ktorého úspech nikto nečakal. Česi však ukázali, ako ho ubrániť

BRATISLAVA. Ak by v ankete The Best o najlepšieho futbalistu sveta rozhodovali hlasy zástupcov médií či trénerov reprezentačných tímov, za rok 2023 by získal prestížnu cenu Erling Haaland.

Napokon mu ju však vyfúkol Lionel Messi, hoci sa úspech na MS v Katare už nebral do úvahy. Výsledky ankety spôsobili kontroverziu. "Pre Messiho: Prepáč, ale toto ocenenie si nezaslúžiš," písali nórske noviny Aftenposten.

Útočník Manchester City mal za sebou výbornú sezónu. Citizens doviedol k titulu v Premier League, k vytúženému triumfu v Lige majstrov, no nestačilo to.