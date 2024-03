Haaland? Vidíte ho pred sebou a zrazu zakončuje na zadnej tyčke, vraví Vavro

Slovenský stopér DENIS VAVRO sa vypracoval medzi opory dánskeho tímu, do ktorého sa vrátil pred dvoma rokmi.

S FC Kodaň má za sebou výnimočnú púť v Lige majstrov. Dánsky majster zvládol dve predkolá, aj play off a potom šokoval postupom zo skupiny, kde nechal za sebou Galatasaray Istanbul aj Manchester United.

Dali mi veľmi veľa. Bránil som tých najlepších útočníkov na svete a ukázal som aj sám sebe, že to viem, a dali mi najmä veľa skúseností, z ktorých môžem čerpať do budúcna. Tak isto mi to však ukázali, na čom ešte musím zapracovať.

V čom bol odvetný zápas proti Manchester City iný než prvý, ktorý ste hrali doma?

Druhý zápas už Manchester bral inak, keďže si vypracoval dobrý náskok z prvého zápasu, v ktorom podali hráči City výborný výkon. Ale proti takému mužstvu ako je Manchester City sa hrá veľmi ťažko doma aj vonku.