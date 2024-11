Gyömbérov odkaz kritikom: Viem, že sa vám to nepáči, ale kým tu som, dám zo seba sto percent

Už proti Švédom nezasiahol do zápasu Peter Pekarík, a to pre zdravotné problémy. Na jeho pozícii alternoval Norbert Gyömbér.

„Nie je to môj post, ale nebudem sa na to sťažovať,” priznal obranca po zápase so Švédskom. „Dal som do toho všetko, ako vždy, keď ma tam tréner potrebuje,” dodal.