Valjent sa pripojí iba v extrémnej situácii, neistý je stále aj Lobotka

Otázny je zdravotný stav stredopoliara Stanislava Lobotku z SSC Neapol, Tarkovič si ho odkonzultuje s lekárskym tímom: "Už som to povedal aj po predchádzajúcom zápase, mrzí ma situácia, keď z posledného zrazu odišli zranení hráči. Teraz však k Lobotkovi ešte nemôžem nič bližšie povedať, uvidíme."

Posledné zápasy hráva s obstrekmi, berie lieky a problém sa zhoršuje. Nie je stopercentne v poriadku, ale v prípade extrémnej situácie, ak by boli problémy s testovanými hráčmi, je pripravený reprezentácii pomôcť," povedal na tlačovej konferencii Tarkovič.

Chcú zostať v hre

Slováci najprv odohrajú zápas v Rusku: "Rusi zvládli septembrové zápasy, tak ako si predstavovali. My však máme hráčov, ktorí za Slovensko nastúpia motivovaní. Verím, že zvládneme nielen zápas v Rusku, ale aj ďalší v Chorvátsku.

Nebudem hovoriť o nejakom bodovom cieli, či budú dobré štyri body, alebo niečo iné. Ideme od zápasu k zápasu. Treba si uvedomiť, že hráme proti dvom momentálne najlepším tímom v skupine, majú pred nami dva body náskok.

My chceme byť v hre o postup aj po októbri. Som presvedčený, že máme kvalitu na to, aby sa to podarilo."