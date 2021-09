Vyradený je späť. Tarkovič povolal hráča, ktorý sa extrémne nalieta

Kým sa dostane z Ameriky na Slovensko, dokopy mu to trvá aj viac ako pol dňa. Čas zaberie nielen presun, ale aj následná aklimatizácia.

Od januára 2017 je hráčom amerického Salt Lake City, odkiaľ je to na Slovensko viac ako 10-tisíc kilometrov. A je tam o sedem hodín menej.

obrancovia: Boris Sekulič (Chicago Fire), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Tomáš Huk, Jakub Holúbek (obaja Piast Gliwice), Róbert Mazáň (AEL Limassol)

Po zhruba polročnej pauze sa vracia do národného tímu.

„Zvykám si. Aj v klube často lietame na zápasy, aj keď sú to kratšie, dvoj-trojhodinové vzdialenosti. Let na Slovensko trvá deväť hodín. S časovým posunom nemám žiadny problém,“ vysvetľoval Rusnák pre SME v minulosti.

Niesol to ťažko, lebo dovtedy bol pravidelnou súčasťou národného tímu. V tom čase sa mu však príliš nedarilo ani na klubovej scéne.

Následne poletí na Slovensko, kde sa sotva zotaví. Čaká ho ďalší let. Národný tím už budúci piatok nastúpi v Rusku a potom v pondelok sa predstaví na pôde Chorvátska.

Situácia sa však zmenila. Rusnák sa dostal do formy, v Salt Lake City si navliekol aj kapitánsku pásku.

„Vidím ho ako alternatívu na podhrotovú pozíciu, pravidelne hráva v USA, má aj streleckú formu. Marek Hamšík sa navyše posunul v stredovej formácii nižšie,“ naznačil jeho nové uplatnenie Tarkovič.

V nominácii chýba Weiss a Mak

Tréner Slovákov v nominácii neprekvapil, vybral svojich osvedčených hráčov. Je ich však až dvadsaťsedem, čo je viac ako býva zvykom.

V kádri sú netradične až štyria brankári. Do nominácie pribudlo šesť nových hráčov.

„Dôvody vyššieho počtu nominovaných hráčov sú dva. Ide o dvojzápas vonku, cestujeme do Ruska a odtiaľ rovno do Chorvátska. V nominácii máme šiestich hráčov so žltými kartami,“ pokračoval Tarkovič.