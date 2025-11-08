Do súboja o argentínskeho mladíka vstúpila Chelsea. Real Madrid však má výhodnejšiu pozíciu

Slovenský futbalista Ondrej Duda (vzadu) z Verony a hráč Coma Nico Paz v súboji o loptu, archívna snímka.
Slovenský futbalista Ondrej Duda (vzadu) z Verony a hráč Coma Nico Paz v súboji o loptu, archívna snímka. (Autor: TASR)
TASR|8. nov 2025 o 11:07
Paz pôsobil v štruktúrach Realu Madrid, do Coma sa presunul v lete 2024.

LONDÝN. Anglický futbalový klub FC Chelsea chce získať do svojich radov argentínskeho mladíka Nica Paza. Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar žiari v tejto sezóne v drese talianskeho Coma.

Paz pôsobil v štruktúrach Realu Madrid, do tímu účastníka Serie A sa presunul v lete 2024 a podpísal štvorročný kontrakt. V tejto sezóne nastúpil za Como v desiatich stretnutiach a vsietil osem gólov.

Londýnčania môžu v súboji o Paza naraziť práve na Real, ktorý si môže uplatniť klauzulu na spätné odkúpenie hráča. Kráľovský veľkoklub už podľa TBR Football dal najavo, že s Pazom do budúcnosti počíta.

    dnes 11:07
